Составлен рейтинг регионов, наиболее убыточных по ОСАГО

Список составлен для того, чтобы наглядно продемонстрировать масштабы страхового мошенничества. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Рейтинг регионов по выплатам ОСАГО отражает ситуацию с судебными делами, а по представленным цифрам можно судить об активности криминальных автоюристов, чья деятельность влияет на убыточность страховых компаний в отдельных субъектах РФ.

В рейтинге содержится информация о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей региону присвоено место, а исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в итоговом рейтинге РСА.

Первые 20 мест списка занимают субъекты с максимально негативными показателями, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. В большинстве этих регионов начал работу Единый агент РСА. Как пояснил Юргенс, по сути, страховщики с запуском «агента» закрывают накопленные там убытки за счет других регионов.

В двадцатку наиболее токсичных регионов (по итогам 9 месяцев) вошли: Адыгея, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская республика, Архангельская область, Камчатский край, Ростовская, Ивановская области, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Мурманская, Оренбургская, Амурская, Липецкая, Нижегородская области, Ставропольский край и Саратовская область, Республика Марий Эл, Воронежская область и Калмыкия.

РСА также сравнил данные по итогам 6 и 9 месяцев 2016 года, чтобы отследить динамику: где налаживается работа по борьбе с мошенниками и ситуация улучшается, а где еще необходимо приложить усилия со стороны не только страховых компаний, но и местных органов власти.

Три лидера «красной зоны» (с 1-го по 20-е место рейтинга) за три месяца не изменили своих позиций. Это Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская республика. С остальными регионами в двадцатке проблемных произошли кое-какие изменения. Три региона ушли из двадцатки: Бурятия (с 14-го на 23-е место), Дагестан (с 17-го на 24-е), Мордовия (с 18-го на 25-е). Вместо них появилась Оренбургская область (с 22-го на 12-е), Саратовская область (с 26-го на 17-е) и Марий Эл (с 21-го на 18-е место).

Ухудшились дела в Архангельской области (с 7-го перешла на 4-е место), Ивановской области (с 8-го на 7-е), Камчатском крае (с 10-го на 5-е),Челябинской области (с 13-го на 10-е), Липецкой области (с 16-го на 14-е), Амурской области (с 20-го на 13-е место).

Таким образом, ситуация нестатична: где-то меняется к лучшему, где-то к худшему, однако по анализу динамики только трех месяцев подводить итоги рано, полную картину можно будет составить, когда накопится больше данных.

В целом по России страховые случаи происходят (по итогам 9 месяцев) с частотой 5,38%, средняя выплата составляет 69,146 тыс. рублей, отношение судебных выплат к несудебным — 13,8% (за 6 месяцев — 13,5%).

Наиболее высокие средние выплаты зафиксированы в следующих регионах: Адыгея — 125 250 руб., Краснодарский край — 115 967, Ивановская область — 112 864, Ростовская область — 110 513, Ингушетия — 110 151, Ульяновская область — 101 122 рубля.

По мнению Юргенса, если ситуация в одних и тех же регионах останется без изменений на высоком уровне, то РСА будет выступать с предложениями о повышении региональных коэффициентов по ОСАГО на данных территориях.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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