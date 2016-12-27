Искусство диеты: представлен новый Suzuki Swift

Компания Suzuki анонсировала продажи в Японии нового поколения субкомпактного хэтчбека Swift. Дебют европейской версии состоится в марте на Женевском автосалоне.

Новый Swift будет доступен только с пятидверным кузовом. Версии RS имеют более рельефные, чем у прочих модификаций, бамперы и пороги.

Swift — одна из ключевых моделей небольшой японской компании. На отдельных рынках название Swift известно с середины 80-х, но глобальным продуктом «шустрый» (так Swift переводится с английского) хэтчбек стал только в 2004 году и с тех пор разошелся по миру тиражом более 5,3 млн экземпляров. Нынешнее глобальное поколение — третье по счету. Внешне автомобиль сохранил черты предшественников, длина кузова уменьшилась с 3850 до 3840 мм, колесная база, наоборот, выросла — с 2430 до 2450 мм, благодаря чему на заднем сиденье стало просторнее.

Новая платформа с широким использованием высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей позволила радикально снизить снаряженную массу хэтчбека: даже топ-версия весит теперь менее тонны, каждая модификация как минимум на 100 кг легче, чем сопоставимая у предшественника.

Черные секции в задних стойках, зрительно отделяющие крышу от боковин, — дань моде.

Базовым двигателем осталась 1,2-литровая атмосферная бензиновая «четверка» мощностью 91 л.с., но ее экономичность улучшена за счет увеличенной степени сжатия (12,5). Коробка передач — 5-ступенчатая механика либо вариатор, привод передний либо полный.

На основе 1,2-литрового агрегата сделана и микрогибридная модификация с компактной 48-вольтовой литий-ионной АКБ (расположена под сиденьем переднего пассажира) и электрическим мотор-генератором, связанным с коленвалом ДВС ременной передачей. Батарея заряжается за счет рекуперативного торможения и движения накатом, электромотор ассистирует ДВС во время трогания с места и интенсивных разгонов, помогая сэкономить топливо и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Особняком идет версия RS c 1,0-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 102 л.с., но снабженный им хэтчбек может быть только переднеприводым, а двухпедальная версия оснащается вместо вариатора 5-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Позже ожидается появление еще более «горячей» версии Sport со 140-сильным 1,4-литровым бензиновым мотором Boosterjet.

Громкость музыки предлагается регулировать не традиционной крутилкой, а трением пальца о сенсорный экран.

Интерьер выполнен достаточно консервативно, из примет времени лишь большой сенсорный экран на центральной консоли, отвечающий на навигацию и развлечения. В виде опции предлагается продвинутый пакет активной безопасности Safety Package с лазерным радаром и видеокамерой, которые отвечают за работу адаптивного круиз-контроля, слежение за разметкой, переключение режимов фар и автоторможение перед различными препятствиями.

Появление нового Свифта в России, к сожалению, практически исключено: хэтчбеки В-класса у нас мало популярны, а цена с учетом расходов на ввоз, сертификацию и оснащение модулями ЭРА-ГЛОНАСС была бы для потребителя совершенно неподъемной.

В апреле 2017 года на автосалоне в Шанхае ожидается премьера нового субкомпактного кроссовера Suzuki, который, предположительно, придет на смену культовой модели Jimny.

В октябре этого года Suzuki объявила о начале полномасштабного сотрудничества с компанией Toyota.

Также в октябре в России начались продажи обновленного компактного кроссовера Suzuki SX4.

Фото: Suzuki