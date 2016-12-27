Кабмин выясняет, почему водители отказываются от проверки на алкоголь

30% водителей, которым ГИБДД предлагала пройти освидетельствование, отказались, хотя наказание за это нарушение такое же, как и за пьяное вождение. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов от проверки.

Отказ от освидетельствования на состояние опьянения стал основной темой обсуждения на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Тему инициировал министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

Между тем водитель, не желающий проходить проверку у инспектора ГИБДД и врача, несет такую же ответственность, как за вождение в пьяном виде: суд штрафует его на 30 тыс. руб. и лишает прав на срок от полутора до двух лет. Почему же водители отказываются от проверки?

За 11 месяцев 2016 года зафиксировано 394 тыс. случаев вождения в пьяном виде (ст. 12.8 КоАП, ч. 1 и 3), 229 тыс. человек отказались пройти освидетельствование (ст. 12.26 КоАП, ч. 1 и 2). За прошедший год количество нарушителей двух категорий снизилось примерно на 5%, такие данные попали в распоряжение газеты «Коммерсантъ».

По мнению специалистов, причин отказа может быть несколько: водители не желают тратить время на процедуру, зная, что виноваты; правовая неграмотность — сотрудники ДПС не хотят возиться и объясняют водителю, что тот в течение двух часов может пройти независимую экспертизу, хотя это и не так, но основная причина — этическая. Водителю просто стыдно, что он попался пьяным за рулем, и он не желает, чтобы это фиксировали, а потом об этом узнали друзья и знакомые. А отказ, по мнению многих, позже всегда можно объяснить конфликтом с полицейскими или как-то еще.

Шувалов поручил в течение месяца представить в правительство данные о нарушителях и анализ причин отказа от освидетельствования, а также выяснить, имеются ли в связи с этим правовые лазейки для ухода от ответственности.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание водителя в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медосвидетельствования наказание из административного переквалифицируется в уголовное. Водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет. Однако на деле такие водители получают лишь условные сроки.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС