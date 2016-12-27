Столичное правительство отчиталось о реформе маршруток

В 2016 году московские частные перевозчики перешли на работу по государственным контрактам. За это время более 130 млн пассажиров воспользовались новыми маршрутками. Сегодня каждый день услугами частных перевозчиков пользуется около миллиона пассажиров.

С начала года в Москве изменилась схема работы частных перевозчиков — они стали работать по госконтрактам и их деятельность теперь строго регламентирована. По словам Сергея Дьякова, руководителя ГКУ «Организатор перевозок», в следующем году по новому формату начнут работать маршрутки также в Новой Москве и Зеленограде. Анализ работы частных перевозчиков показал, что в целом новая система позволила значительно улучшить качество работы общественного транспорта, пояснил Дьяков журналистам.

Для удобства пассажиров работает специальный контакт-центр «Московский транспорт», куда можно обратиться с просьбой изменения маршрутов (введения дополнительных остановок, корректировки графика движения). Телефон контакт-центра: +7-495-539-5454, для абонентов Билайн, МТС и Мегафон — 3210. Уже сейчас по просьбам пассажиров изменено расписание на 33 маршрутах частных перевозчиков.

Для работы по новым стандартам перевозчики закупили 2000 новых автобусов большой, средней и малой вместимости. Вложения частных компаний в соблюдение новых стандартов перевозок составили 10 млрд рублей.

  • В ноябре «Организатор перевозок» проверил состояние здоровья водителей и квалификацию медперсонала городских маршруток.
  • Весной московские власти установили предельную скорость движения для общественного транспорта по дорогам города на уровне 60 км/ч. Однако не все водители смогли стать законопослушными.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (1)

Стало гораздо хуже на самом деле в смысле удобства для пассажиров.

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