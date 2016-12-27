Столичное правительство отчиталось о реформе маршруток

С начала года в Москве изменилась схема работы частных перевозчиков — они стали работать по госконтрактам и их деятельность теперь строго регламентирована. По словам Сергея Дьякова, руководителя ГКУ «Организатор перевозок», в следующем году по новому формату начнут работать маршрутки также в Новой Москве и Зеленограде. Анализ работы частных перевозчиков показал, что в целом новая система позволила значительно улучшить качество работы общественного транспорта, пояснил Дьяков журналистам.
Для удобства пассажиров работает специальный контакт-центр «Московский транспорт», куда можно обратиться с просьбой изменения маршрутов (введения дополнительных остановок, корректировки графика движения). Телефон контакт-центра: +7-495-539-5454, для абонентов Билайн, МТС и Мегафон — 3210. Уже сейчас по просьбам пассажиров изменено расписание на 33 маршрутах частных перевозчиков.
Для работы по новым стандартам перевозчики закупили 2000 новых автобусов большой, средней и малой вместимости. Вложения частных компаний в соблюдение новых стандартов перевозок составили 10 млрд рублей.
- В ноябре «Организатор перевозок» проверил состояние здоровья водителей и квалификацию медперсонала городских маршруток.
- Весной московские власти установили предельную скорость движения для общественного транспорта по дорогам города на уровне 60 км/ч. Однако не все водители смогли стать законопослушными.
Фото: «За рулем»