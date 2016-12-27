Столичное правительство отчиталось о реформе маршруток

Прежде чем взять автокредит: 5 правил хорошего тона Если вы отправляетесь в автосалон, чтобы выбрать машину, которую планируете приобрести в кредит, вам нужно знать несколько простых, но важных правил — они обезопасят вас от недобросовестных продавцов и кредитных организаций. Почему «Такси 2412» выбирает Shell Helix Ultra. Результаты эксплуатационных испытаний Условия эксплуатации такси считаются одними из самых тяжелых. Среднесуточный пробег одного автомобиля — около 250 километров в сложных режимах: постоянные остановки из-за пробок, долгая работа на холостых оборотах, запуск при отрицательных температурах. Этим и обусловлен тот факт, что средняя наработка по моточасам на таких машинах в 2–2,5 раза превышает пробег по одометру. Как же чувствует себя моторное масло в столь экстремальных условиях? Как нельзя ездить в городе Про то, как управлять машиной зимой, написано уже довольно много. Но в подавляющем большинстве это советы по контраварийному вождению. Мы же на этот раз сосредоточимся на обычном городском движении.