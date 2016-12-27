ГАЗ расширяет свое присутствие в Азии

«Группа ГАЗ» не так давно анонсировала свою новую экспортную стратегию, и вот теперь заявляет о поставках 900 автобусов в Иран. Меморандум о взаимопонимании подписан с муниципальными властями четырех городов этой страны.

«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с муниципальными властями четырех городов Ирана (Тебриз, Карадж, Кум и Урмия) о поставках 900 автобусов ЛИАЗ в эти населенные пункты. Таким образом, автобусы «Группы ГАЗ» помогут обновлению парков общественного транспорта Ирана.

Стороны договорились, в том числе, о поставках машинокомплектов после организации сборки техники «Группы ГАЗ» в Иране. Комплектации и техтребования к моделям автобусов ЛИАЗ для поставок на иранский рынок будет определять рабочая группа, состоящая из представителей обеих сторон. Поставки планируют начать уже в 2017 году.

В рамках переговоров иранская делегация посетила Ликинский автобусный завод и ознакомилась с опытом сервисного обслуживания автобусов, которое «Группа ГАЗ» ведет в рамках партнерства с правительством Москвы. Также гости изучили модельный ряд «Группы ГАЗ» в ходе визита на Горьковский автомобильный завод.

На ГАЗе отмечают, что Иран является перспективным рынком для разных направлений бизнеса «Русских машин». Уже более полутора лет Группа работает с иранскими партнерами по строительно-дорожной технике. Здесь основная цель компании — локализация, производство и продвижение на территории Ирана грейдеров серии TG. В 2017 году в Иран направят машинокомплекты для сборки первой партии автогрейдеров.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин отмечает, что они готовы к экспорту и послепродажному обслуживанию легких коммерческих автомобилей, городских и междугородных автобусов, тяжелых грузовиков. Кроме техники ГАЗ готов поставлять и двигатели ЯМЗ.

За счет того, что Группа производит технику различных сегментов коммерческого транспорта, она также готова предложить иранским клиентам пакетное решение.

Глава другого российского автогиганта — КАМАЗа, Сергей Когогин рассказал в интервью по итогам года, что его предприятие ведет переговоры с представителями Сенегала о поставках грузовой техники в эту страну.

Осенью «Группа ГАЗ» заявила о своей новой экспортной стратегии — к 2020 году довести долю автомобилей, поставляемых на внешние рынки, до 50%.

Для того чтобы оценить перспективы экспортных рынков, ГАЗ впервые принял участие в автосалоне в Ганновере.



Фото: ГАЗ