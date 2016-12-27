Hyundai урезает расходы и пересаживает топ-менеджеров в эконом-класс

Если в России дела у корейской компании идут блестяще, то в целом по миру ее результативность оставляет акционерам желать лучшего. Согласно инсайдерским данным, Hyundai находится на пороге финансового кризиса, а руководство вынуждено экономить на всем, вплоть до бумаги.

В октябре Hyundai представила бизнес-седан Grandeur/Azera нового поколения, но потребители ждут совсем другие машины — доступные и практичные кроссоверы.

Hyundai — одна из самых закрытых компаний в мире, тем интереснее опубликованная авторитетным агентством Reuters статья, основанная на анонимных утечках из высших руководящих кругов фирмы. Согласно приведенным в ней данным, Hyundai принимает экстренные меры по сокращению расходов в связи с ожидаемым в этом году спадом продаж и ростом нецелевых расходов. Экономия затронула, в том числе, бумагу и лампочки. Отделам снабжения предписано переходить на комплектующие подешевле. Зарплаты топ-менеджеров еще в октябре были урезаны на 10%, руководителям из числа иностранцев теперь придется летать домой в отпуска и праздники эконом-классом, рабочие встречи по возможности проводить удаленно, в формате видеотрансляции, дабы не тратить на ненужные разъезды казенные денежки. Если же поездки неизбежны, придется селиться в гостиницах попроще, ориентироваться при их выборе не на звезды, а на цену проживания.

Премиум-бренд Genesis тоже пока делает ставку исключительно на седаны, тогда как многие эксперты считают, что начинать нужно было с кроссовера.

Экспансия на внешние рынки и создание люксового подразделения Genesis привели к росту числа топ-менеджеров компании до 293 человек, что на 44% больше, чем пять лет назад. Вместе с тем, как признаются анонимные источники, Hyundai «проспала» бурный рост сегмента кроссоверов на ключевых мировых рынках, в Китае, США и Европе, не уделив данному типу машин должного внимания. Бренд Genesis дебютировал с двумя дорогими седанами, тогда как большинство новых марок сегодня в первую очередь стараются вывести на рынок именно кроссоверы — пример тому свежеиспеченные китайские бренды Lynk&Co и Wey.

Creta хорошо прижилась на развивающихся рынках, но Европе и США нужен более современный и высокотехнологичный субкомпактный паркетник.

У корейской компании пока что есть достаточное количество средств и ресурсов для оперативного исправления ситуации с кроссоверами — о планах Hyundai по этой части «За рулем» рассказывал еще в ноябре. Вкратце напомним, что корейцы разрабатывают новый, более высокотехнологичный, чем Creta, субкомпактный кроссовер, который было бы не стыдно вывести на рынки США и Европы. Флагманский паркетник Grand Santa Fe станет гораздо просторнее и комфортнее, а обычному Santa Fe привьют более оффроудный имидж. Данные меры должны укрепить позиции Hyundai в сегменте SUV, но при этом по-прежнему ничего не известно по поводу самого лакомого куска американского рынка — пикапов. Небольшой грузовичок Santa Cruz с несущим кузовом еще летом был отложен в долгий ящик, а показанный осенью в Бразилии концепт пикапа на базе Креты можно отнести к разряду курьезов, не имеющих серьезных перспектив. Большие рамные траки в планах компании, к сожалению, пока не значатся, а ведь это очень прибыльные машины, которые уже десятки лет исправно кормят Ford и GM.

Концептуальный пикап Hyundai Santa Cruz если и станет серийным, то не раньше 2020 года.

Не вселяет оптимизма в руководство Hyundai и прогнозируемая многими экспертами стагнация крупнейшего авторынка планеты — Китая. Тем не менее и здесь необходимо увеличивать количество локализованных кроссоверов, дыбы удержать свою долю рынка, причем, в отличие от США, в Китае необходимы относительно доступные компактные паркетники, которые могли бы конкурировать со стремительно растущей по качеству и номенклатуре продукцией местных фирм.

Еще один фактор, не способствующий здоровому финансовому климату внутри Hyundai, — конкуренция с Kia. Модели двух корейских брендов зачастую мало чем отличаются друг от друга, попытки развести их с помощью дизайна предпринимаются уже более десяти лет, но пока не дали ощутимых результатов.

Новый седан Kia Rio слишком похож на Hyundai — многие покупатели по-прежнему путают эти две корейские марки.

Особого скепсиса относительно будущего Hyundai, однако, ни у кого нет — у компании большой запас прочности и она наверняка справится со стоящими перед ней вызовами. Хочется верить, что конечный потребитель от грядущих в корейской фирме перемен только выиграет.

2017 год обещает стать для Hyundai в России более чем успешным: бодрый старт Креты подкрепит выход на рынок нового Соляриса — его производство сейчас осваивает завод в Санкт-Петербурге.

В октябре Hyundai Motor совместно с Sichuan Nanjun Automobile запустила в Китае новый коммерческий бренд Zhidao — под ним будут продаваться легкие и тяжелые грузовики по доступным ценам.

Фото: AP/ТАСС, autohome.com.cn, Hyundai