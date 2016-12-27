Toyota Tundra к Рождеству нарядилась в 14 тысяч светодиодов

Настоящей рождественской «игрушкой» стала Toyota Tundra 2006 года выпуска, которую команда AV Tuning & Development украсила более чем 14 тыс. светодиодов, лампочками унизаны даже колесные арки! Сначала загораются только две светодиодные полоски, обозначающие верхнюю (красным цветом) и нижнюю (зеленым) части автомобиля. После этого пикап начинает искриться тысячами огоньков, которые освещают буквально каждый сантиметр поверхности. Есть и «игрушки»: на машине установлены две спиралевидные светодиодные елки, олень на крыше, оленьими рогами украшены боковые зеркала, а в кузове пикапа располагаются две светодиодные пирамидки и машущий рукой человечек. От обилия огней просто рябит в глазах, хотя выглядит все это довольно эффектно. Правда, ничего не говорится о том, как быстро сядет аккумулятор, который питает все это великолепие…
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Фото: Facebook