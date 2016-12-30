Прицепы, календарь, девушки

Полку наших тематических автокалендарей прибыло! Очередную новинку подготовил «Краснокамский ремонтно-механический завод». Похоже, у отечественных предприятий появилась новая мода — украшать производство хорошенькими девушками.

В распоряжении сайта «За рулем» появился календарь на 2017 год, который подготовил «Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция». Есть не только сам календарь, но и видео с его подготовки.

Фоном для съемок послужили производственные помещения завода. Красивые девушки позировали на фоне станков и демонстрировали процесс изготовления деталей и сборки прицепов. Изюминкой календаря стало то, что в фотосессии участвовали непрофессиональные модели. Компания просто объявила конкурс и отобрала 13 привлекательных девушек, которые позировали для календаря. Результат можно увидеть в фотогалерее.

А мы напомним, что очередной календарь готовит Набережночелнинский крановый завод, пока представили лишь видео с фотосессии. Изюминкой этого календаря стало то, что в нем снимались сотрудницы самого завода, и доказательством этому служит рекламный ролик.

«Двойной подгон» устроил германский производитель моторных масел Liqui Moly, выпустив календари на любой вкус: первый — условно приличный, а второй — с элементами эротики.

В календаре Pirelli образца 2017 года представлена женская красота без прикрас — моделями стали разновозрастные, но при этом великолепные киноактрисы из разных стран.



А популярный немецкий календарь Miss Tuning вернулся к своему прежнему формату — на страницах 2017 года не тощая супермодель, а девушка с вполне аппетитными формами.

Фото предоставлено Краснокамским ремонтно-механическим заводом