Tesla и Porsche удовлетворяют хорошо, Fiat и Nissan — плохо

Журнал Consumer Reports, выпускаемый американским Союзом потребителей, опубликовал очередной рейтинг удовлетворенности клиентов автомобильными марками. Интересно, согласятся ли с ним российские автовладельцы?

Несмотря на ряд очевидных недостатков Tesla устраивает большинство своих владельцев — их приверженность бренду просто фантастическая!
Несмотря на ряд очевидных недостатков Tesla устраивает большинство своих владельцев — их приверженность бренду просто фантастическая!

Для нас рейтинг Consumer Reports представляет исключительно умозрительный интерес — уж больно разные в США и России машины, да и некоторые бренды, вроде Линкольна, у нас официально не представлены. Тем не менее, раскладка у американцев получилась весьма любопытной. Исследование охватило 300 тысяч машин 2014–2017 модельных годов, учитывались производители, предлагающие на американском рынке хотя бы две модели. Tesla отвечает этому требованию и возглавила рейтинг удовлетворенности: 91% опрошенных владельцев машин этой марки утвердительно ответили на вопрос: «Вы купили бы этот же автомобиль, если бы вам перед вами снова стоял выбор?»

Удивительно низкую оценку американские потребители дали автомобилям марки Nissan, однако в Consumer Reports подчеркивают, что индекс удовлетворенности в 58% и 28 место в рейтинге — это, условно говоря, «средняя температура по больнице», и у японской компании есть весьма удачные модели, например среднеразмерный кроссовер Murano, который своих владельцев вполне устраивает.

Кроссовер Murano оказался самой удачной моделью Nissan в США с точки зрения удовлетворенности автовладельцев.
Кроссовер Murano оказался самой удачной моделью Nissan в США с точки зрения удовлетворенности автовладельцев.

Из значительных перемещений в турнирной таблице по сравнению с прошлым годом составители рейтинга отметили успех Hyundai (корейская марка поднялась с 24 места на 13-е) и провал Фольксвагена (было 16-е место, стало 24-е) — последний очевидно связан со злополучным дизельгейтом.

Рейтинг удовлетворенности автомобильными брендами по версии Consumer Reports

Место

Марка

Индекс удовлетворенности

1

Tesla

91%

2

Porsche

84%

3

Audi

77%

4

Subaru

76%

5

Toyota

76%

6

Honda

75%

7

Mazda

74%

8

Chrysler

73%

9

Chevrolet

73%

10

Lexus

73%

11

GMC

73%

12

Lincoln

73%

13

Hyundai

73%

14

BMW

72%

15

Ford

72%

16

Mini

71%

17

Ram

70%

18

Kia

70%

19

Mercedes-Benz

69%

20

Volvo

69%

21

Buick

68%

22

Cadillac

68%

23

Dodge

66%

24

Volkswagen

64%

25

Jeep

60%

26

Acura

58%

27

Infiniti

58%

28

Nissan

58%

29

Fiat

53%

С другими интересными статистическими материалами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Tesla, Nissan

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