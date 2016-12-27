Журнал Consumer Reports, выпускаемый американским Союзом потребителей, опубликовал очередной рейтинг удовлетворенности клиентов автомобильными марками. Интересно, согласятся ли с ним российские автовладельцы?

Несмотря на ряд очевидных недостатков Tesla устраивает большинство своих владельцев — их приверженность бренду просто фантастическая!

Для нас рейтинг Consumer Reports представляет исключительно умозрительный интерес — уж больно разные в США и России машины, да и некоторые бренды, вроде Линкольна, у нас официально не представлены. Тем не менее, раскладка у американцев получилась весьма любопытной. Исследование охватило 300 тысяч машин 2014–2017 модельных годов, учитывались производители, предлагающие на американском рынке хотя бы две модели. Tesla отвечает этому требованию и возглавила рейтинг удовлетворенности: 91% опрошенных владельцев машин этой марки утвердительно ответили на вопрос: «Вы купили бы этот же автомобиль, если бы вам перед вами снова стоял выбор?»

Удивительно низкую оценку американские потребители дали автомобилям марки Nissan, однако в Consumer Reports подчеркивают, что индекс удовлетворенности в 58% и 28 место в рейтинге — это, условно говоря, «средняя температура по больнице», и у японской компании есть весьма удачные модели, например среднеразмерный кроссовер Murano, который своих владельцев вполне устраивает.

Кроссовер Murano оказался самой удачной моделью Nissan в США с точки зрения удовлетворенности автовладельцев.

Из значительных перемещений в турнирной таблице по сравнению с прошлым годом составители рейтинга отметили успех Hyundai (корейская марка поднялась с 24 места на 13-е) и провал Фольксвагена (было 16-е место, стало 24-е) — последний очевидно связан со злополучным дизельгейтом.

Рейтинг удовлетворенности автомобильными брендами по версии Consumer Reports

Место Марка Индекс удовлетворенности 1 Tesla 91% 2 Porsche 84% 3 Audi 77% 4 Subaru 76% 5 Toyota 76% 6 Honda 75% 7 Mazda 74% 8 Chrysler 73% 9 Chevrolet 73% 10 Lexus 73% 11 GMC 73% 12 Lincoln 73% 13 Hyundai 73% 14 BMW 72% 15 Ford 72% 16 Mini 71% 17 Ram 70% 18 Kia 70% 19 Mercedes-Benz 69% 20 Volvo 69% 21 Buick 68% 22 Cadillac 68% 23 Dodge 66% 24 Volkswagen 64% 25 Jeep 60% 26 Acura 58% 27 Infiniti 58% 28 Nissan 58% 29 Fiat 53%

С другими интересными статистическими материалами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Tesla, Nissan