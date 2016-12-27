Для нас рейтинг Consumer Reports представляет исключительно умозрительный интерес — уж больно разные в США и России машины, да и некоторые бренды, вроде Линкольна, у нас официально не представлены. Тем не менее, раскладка у американцев получилась весьма любопытной. Исследование охватило 300 тысяч машин 2014–2017 модельных годов, учитывались производители, предлагающие на американском рынке хотя бы две модели. Tesla отвечает этому требованию и возглавила рейтинг удовлетворенности: 91% опрошенных владельцев машин этой марки утвердительно ответили на вопрос: «Вы купили бы этот же автомобиль, если бы вам перед вами снова стоял выбор?»
Удивительно низкую оценку американские потребители дали автомобилям марки Nissan, однако в Consumer Reports подчеркивают, что индекс удовлетворенности в 58% и 28 место в рейтинге — это, условно говоря, «средняя температура по больнице», и у японской компании есть весьма удачные модели, например среднеразмерный кроссовер Murano, который своих владельцев вполне устраивает.
Из значительных перемещений в турнирной таблице по сравнению с прошлым годом составители рейтинга отметили успех Hyundai (корейская марка поднялась с 24 места на 13-е) и провал Фольксвагена (было 16-е место, стало 24-е) — последний очевидно связан со злополучным дизельгейтом.
Рейтинг удовлетворенности автомобильными брендами по версии Consumer Reports
|
Место
|
Марка
|
Индекс удовлетворенности
|
1
|
Tesla
|
91%
|
2
|
Porsche
|
84%
|
3
|
Audi
|
77%
|
4
|
Subaru
|
76%
|
5
|
Toyota
|
76%
|
6
|
Honda
|
75%
|
7
|
Mazda
|
74%
|
8
|
Chrysler
|
73%
|
9
|
Chevrolet
|
73%
|
10
|
Lexus
|
73%
|
11
|
GMC
|
73%
|
12
|
Lincoln
|
73%
|
13
|
Hyundai
|
73%
|
14
|
BMW
|
72%
|
15
|
Ford
|
72%
|
16
|
Mini
|
71%
|
17
|
Ram
|
70%
|
18
|
Kia
|
70%
|
19
|
Mercedes-Benz
|
69%
|
20
|
Volvo
|
69%
|
21
|
Buick
|
68%
|
22
|
Cadillac
|
68%
|
23
|
Dodge
|
66%
|
24
|
Volkswagen
|
64%
|
25
|
Jeep
|
60%
|
26
|
Acura
|
58%
|
27
|
Infiniti
|
58%
|
28
|
Nissan
|
58%
|
29
|
Fiat
|
53%
С другими интересными статистическими материалами можно ознакомиться по ссылке.
Фото: Tesla, Nissan