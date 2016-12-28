О пользе искусственного разума: Tesla чудом избежала аварии

У роботизации транспортного потока много противников, но в некоторых аспектах польза от искусственного интеллекта очевидна — скорость его реакции гораздо выше, чем у человека. Доказательство тому — зафиксированное камерой ДТП на автостраде в Нидерландах.

Доподлинно неизвестно, был ли включен автопилот на Тесле, камера которой зафиксировала аварию, но за работу системы автоматического аварийного торможения, с сущности, отвечают те же органы искусственного зрения, что и за беспилотный режим. Обратите внимание, как быстро среагировала система на случившееся впереди ДТП и сумела остановить машину на безопасной от места аварии дистанции — много ли водителей сумели бы так же быстро ударить по тормозам?

После случившейся в мае этого года в США смертельной аварии с участием электромобиля Tesla Model S, находившегося в режиме автопилота, производитель серьезно доработал алгоритм распознавания препятствий и в сентябре представил обновленную версию программы автопилота. Правда, уже в октябре власти Калифорнии запретили Tesla Motors использовать слово «автопилот» в названии своей системы помощи водителю, а спустя несколько дней после этого компания представила новый комплекс устройств искусственного зрения для своих электрокаров, отключив, однако, функцию самостоятельного руления до лучших времен. Но система аварийного автоторможения, разумеется, работает и, судя по всему, весьма эффективно.

В августе «За рулем» рассказывал о случае чудесного спасения, имевшем место в США: кроссовер Tesla Model X сам довез до больницы своего владельца, испытавшего за рулем приступ легочной эмболии.

С этого года получить максимальный, пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP нельзя без системы автоматического аварийного торможения. Пока что далеко не все автомобили имеют такую систему в базовом оснащении, но большинство предлагают ее в виде опции.

Фото, видео: DVHardware