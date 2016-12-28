GM-АВТОВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva

После подорожания, которое запланировано на 1 января, стоимость Chevrolet Niva в комплектации L составит 584 тыс. рублей (прибавка — 5 тыс. рублей), LC — 625 тыс. рублей (+6 тыс.), LE — 667 тыс. рублей (+6 тыс.), LE+ — 710 тыс. рублей (+6 тыс.), GL — 663 тыс. рублей (+6 тыс.), GLC — 697 тыс. рублей (+6 тыс.), LE «Камуфляж» — 677 тыс. рублей (+6 тыс.), LE+ «Камуфляж» — 720 тыс. рублей (+6 тыс.), специальная серия Special Edition — 710 тыс. рублей (+6 тыс.).
Повышение цен производитель объясняет удорожанием комплектующих и «внешними факторами».
- Вседорожники серии Special Edition (с двухцветным окрасом) появились у дилеров в ноябре этого года. Специальная серия создана на базе комплектации GLC.
- После замечания журналистов «За рулем» в Ниве был устранен мелкий дефект, обнаруженный в ходе пробега в Балтийск. Теперь на передних сиденьях установлены усиленные маховики регулировки наклона спинки.
- За 11 месяцев в России было продано 26 727 автомобилей Chevrolet Niva.