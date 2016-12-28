GM-АВТОВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva

C 1 января 2017 года изменятся розничные цены на все комплектации Chevrolet Niva.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

После подорожания, которое запланировано на 1 января, стоимость Chevrolet Niva в комплектации L составит 584 тыс. рублей (прибавка — 5 тыс. рублей), LC — 625 тыс. рублей (+6 тыс.), LE — 667 тыс. рублей (+6 тыс.), LE+ — 710 тыс. рублей (+6 тыс.), GL — 663 тыс. рублей (+6 тыс.), GLC — 697 тыс. рублей (+6 тыс.), LE «Камуфляж» — 677 тыс. рублей (+6 тыс.), LE+ «Камуфляж» — 720 тыс. рублей (+6 тыс.), специальная серия Special Edition — 710 тыс. рублей (+6 тыс.).

Повышение цен производитель объясняет удорожанием комплектующих и «внешними факторами».

  • Вседорожники серии Special Edition (с двухцветным окрасом) появились у дилеров в ноябре этого года. Специальная серия создана на базе комплектации GLC.
  • После замечания журналистов «За рулем» в Ниве был устранен мелкий дефект, обнаруженный в ходе пробега в Балтийск. Теперь на передних сиденьях установлены усиленные маховики регулировки наклона спинки.
  • За 11 месяцев в России было продано 26 727 автомобилей Chevrolet Niva.
Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (5)

Chevrolet 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость.

Недостатки:

Мотор, качество сборки, качество покраски, жадные официалы.

Комментарий:

Машины 2004 года выпуска были покрашены куда качественнее, чем сейчас. Машина требует доработки с новья. Качество сборки оставляет желать лучшего.

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Комментарии (7)

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Шо опять? Спрос такой, что клепать не успевают? ))) Рубель вроде как укрепляется, а цены всё равно растут.

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0

Ну а чё вы хотели, американцы ничего на халяву не дадут

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+1

А у нас, за последние 16 лет, стоимость чего нибудь снизилась?

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-3
Дудкин Владимир Михайлович

В Мире таких мест нет

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0

Какая уверенность в своей продукции))

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-4

Теперь продажи точно вырастут:)

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-8
Каплан Илья

А ты чего за продажи так беспокоишься? Купить хотел, а теперь 6т. не хватает? Так настучи тыщенку другую камментов, тебе не привыкать.

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+1