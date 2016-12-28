GM-АВТОВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva

Кроссовер DFM AX7 приедет в Россию после Нового года Компания «Дунфэн Мотор Рус» закончила сертификацию и готовит к началу продаж паркетник DFM AX7. Новые Subaru WRX и WRX STI появятся не раньше 2020 года В марте на автосалоне в Нью-Йорке японская фирма представила семейство Impreza пятого поколения, чем породила в сердцах поклонников Subaru надежды на скорое появление новых спорткаров WRX и WRX STI. Однако, как выяснилось, «рыксы» на модульной платформе SGP мы увидим только в следующем десятилетии. LeEco начала строительство завода по выпуску несуществующих электромобилей В провинции Чжэцзян КНР прошла торжественная церемония закладки первого камня будущего технопарка корпорации LeEco, в рамках которого планируется выпускать по 400 тыс. электромобилей в год. Однако в успех предприятия не верят, похоже, уже даже сами китайцы.