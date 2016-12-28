LeEco начала строительство завода по выпуску несуществующих электромобилей

В провинции Чжэцзян КНР прошла торжественная церемония закладки первого камня будущего технопарка корпорации LeEco, в рамках которого планируется выпускать по 400 тыс. электромобилей в год. Однако в успех предприятия не верят, похоже, уже даже сами китайцы.

«Имитация бурной деятельности», — так окрестили некоторые китайские СМИ пышную церемонию закладки первого камня будущего завода LeEco. Глава корпорации и идейный вдохновитель ее автомобильного проекта, миллиардер Цзи Йюетинг, на праздник не явился. Его можно понять: LeEco сейчас находится в глубоком финансовом кризисе и с трудом сводит концы с концами, от неприятных вопросов не было бы отбоя. Вдобавок, как пишут наши китайские коллеги, у LeEco до сих пор нет государственной лицензии автопроизводителя! Вызывает сомнение и так называемое начало строительства: на зарезервированный под будущий технопарк участок земли в городе Хучжоу свезли несколько экскаваторов, которые бессистемно помахали ковшами, при этом грузовиков для вывоза грунта очевидцы церемонии не зафиксировали…

О своих планах по строительству автозавода LeEco заявила в августе этого года, на нем планируется изготавливать электромобили LeSee по полному циклу, включая литий-ионные АКБ для них. Тут же при заводе будет функционировать научно-исследовательский комплекс по разработке новых электрокаров, а также развлекательный центр для туристов, которые будут съезжаться в Хучжоу, чтобы поглазеть на чудо китайского автопрома.

Если господин Йюетинг сумеет реализовать свои амбициозные планы, это действительно будет чудом. Пока что каждый публичный шаг миллиардера лишь усугубляет скепсис вокруг возглавляемой им компании. Напомним, что в октябре LeEco планировала показать в США работающий прототип своего премиального электромобиля LeSee, но прибывшие на презентацию гости лицезрели лишь макет, а сама машина, по словам Йюетинга, «потерялась по дороге».

Скандальная репутация LeEco бросает тень и на другой финансируемый ею стартап — американскую компанию Faraday Future. Из-за перебоев в поступлении денежных средств на счета буксует строительство ее завода в Неваде. Тем не менее руководство FF уверяет, что трудности временные, и обещает в начале января на выставке CES в Лас-Вегасе показать свой первый серийный электромобиль.

Фото: autohome.com.cn