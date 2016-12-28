Кроссовер DFM AX7 приедет в Россию после Нового года

Компания «Дунфэн Мотор Рус» закончила сертификацию и готовит к началу продаж паркетник DFM AX7.

В декабре кроссовер АХ7 успешно прошел краш-тест с системой ЭРА-ГЛОНАСС на Дмитровском полигоне, в январе будет получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и в первом квартале будущего года он поступит к дилерам, рассказали «За рулем.РФ» в компании «Дунфэн Мотор Рус». Первая партия автомобилей уже заказана в производство на заводе в Ухане. Стоимость и комплектации новинки назовут ближе к старту продаж.

Впервые автомобиль показали российской публике летом на Московском автосалоне. Это современный компактный кроссовер (колесная база — 2712 мм) с многорычажной задней подвеской и передним приводом. Летом 2016 года в компании заявляли, что Dongfeng AX7 в России предложат с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 2,0 л мощностью 140 л.с. и 2,3 л мощностью 171 л.с. и двумя коробками передач — 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом Aisin.

В Китае Dongfeng AX7 продается с 2015 года, цена паркетника начинается от 115 700 юаней, что эквивалентно по текущему курсу 1 010 000 рублей. В России модель готовится конкурировать с Kia Sportage, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и Toyota RAV4.

На ноябрьском мотор-шоу в Гуанчжоу компания Dongfeng представит новый паркетник Dongfeng Fengxing Jingyi X5.

Когда новинки, показанные на ММАС-2016, появятся в продаже, можно узнать в нашем материале.



Фото: Андрей Ежов/«За рулем.РФ», Dongfeng