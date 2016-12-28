Новые Subaru WRX и WRX STI появятся не раньше 2020 года

В марте на автосалоне в Нью-Йорке японская фирма представила семейство Impreza пятого поколения, чем породила в сердцах поклонников Subaru надежды на скорое появление новых спорткаров WRX и WRX STI. Однако, как выяснилось, «рыксы» на модульной платформе SGP мы увидим только в следующем десятилетии.

Дизайн нового поколения Subaru WRX предвосхитил одноименный концепт трехлетней давности.

Наши коллеги из австралийского издания Motoring изрядно поднаторели в выпытывании у топ-менеджеров автомобильных компаний сведений о планах по выходу новых моделей. На сей раз в их цепкие руки попал один из ведущих инженеров Subaru, который под профессиональным нажимом выложил всю правду-матку о грядущих «рыксах». Он признался, в 2018 году WRX и WRX STI ожидает плановый рестайлинг, а следующее поколение на новой модульной платформе SGP (Subaru Global Platform) подоспеет не раньше чем через четыре-пять лет.

Ровно год назад журнал Motoring также со ссылкой на источник в японской фирме сообщал, что новые «рыксы» могут выйти уже в 2017 году и получат гибридный силовой агрегат — платформа SGP изначально рассчитана на интеграцию электрических компонентов. Дебют в следующем десятилетии, однако, выглядит куда более логичным, ведь нынешнему поколению WRX и WRX STI нет еще и двух лет, было бы расточительством так быстро списывать его в архив. Вдобавок разработка гибридной силовой установки — дело хлопотное, и для инженеров Subaru в известной степени новое, а выпускать на рынок сырой продукт — не в правилах компании.

Летом этого года российское представительство Subaru снизило цену на спортседан WRX STI сразу на 600 тысяч рублей, и теперь автомобиль стоит 3 399 000 рублей.

В следующем году Subaru представит компактный кроссовер XV нового поколения, а в 2018-м — большой 7-местный вседорожник.

Фото: Subaru