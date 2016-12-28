Сага об ОСАГО: вышла первая книга по истории «автогражданки»

В ней рассказывается о возникновении страхового рынка и предпосылках введения «автогражданки». Приведены мнения экспертов рынка, общественных деятелей и журналистов.

Книгу «ОСАГО в эпоху перемен» написал совместно с коллективом авторов глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Первое десятилетие действия закона об «автогражданке» рассматривается как интереснейший феномен новейшей истории, коснувшийся самых разных аспектов жизни российского общества.

Автор признает, что введение ОСАГО в 2003 году было социально необходимой мерой, но до сих пор в обществе отношение к этому виду страхования неоднозначное. В книге приводятся мнения экспертов и людей, принимавших непосредственное участие в подготовке и запуске обязательного страхования автовладельцев в нашей стране.

«Большинство из нас наверняка помнит циничные анекдоты о „запорожцах“, столкнувшихся с „мерседесами“, после чего владельцу скромной машины приходилось продавать квартиру, чтобы покрыть ущерб. Закон об ОСАГО выступил существенным фактором социальной защиты прав всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов», — отметил Юргенс.

В книгу включена глава о современном состоянии рынка ОСАГО, а также о социальной значимости «автогражданки» и безопасности дорожного движения. Также приводятся воспоминания и мнения журналистов ведущих федеральных изданий, пишущих о страховании, независимых экспертов и общественных организаций.

  • Сейчас Центральный банк, Минфин и РСА готовят реформу ОСАГО. Главным новшеством может стать приоритет натуральной выплаты. Законопроект об этом был принят в первом чтении, ко второму его требуется серьезно доработать.
  • Свои предложения по новой редакции законопроекта уже сформулировал Банк России.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Комментарии (3)

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Гитлер в свое время тоже книгу написал — теперь вот Юргенс.
Название только содержанию не соответствует, называть надо было «ОСАГО или как мы нагнули честный народ»

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Ввиду того, что в предыдущей теме про страховщиков, где ЗР открыто и позорно восхваляет СК, а автоюристов называет криминальными, все комментарии были удалены и форма комментирования отключена (журналисты, вдумайтесь... Журналисты! Нарушают закон о свободе слова!), Приведу комментарий тут.

Если суд постановил, что выплата от страховой компании недостаточна, страховая компания нарушает свои обязательства перед клиентом, пытается его обмануть — значит, на совершенно законных основаниях, страховая компания является криминальным агентом, а автоюрист панацея и защита для граждан от мошеннических действий криминальных СК — герой современности.
Те же, кто пропагандирует криминалитет, являются сообщниками, и вместе с криминальными СК составляют группу лиц по предварительному сговору!
Вывод: криминальные ЗР, пропогандируют криминальные СК, с целью очернить имя народных заступников в сфере автострахования — автоюристов.
Люди, не ведитесь, при любом мошенничестве со стороны СК обращайтесь к юристам — в 99%случаев суд признает криминальную СК виновником и удовлетворит Ваш иск.
Криминальному, антинародному ЗР — стыд и позор, за пропаганду криминальных страховых компаний!!!

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Константин Лисин

Я сегодня днём в ЛС Алексеевой Елене задавал вопрос по поводу закрытия комментариев, и почему всё-таки автоюристы «криминальные» — молчит, не отвечает!

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