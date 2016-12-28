Сага об ОСАГО: вышла первая книга по истории «автогражданки»

В ней рассказывается о возникновении страхового рынка и предпосылках введения «автогражданки». Приведены мнения экспертов рынка, общественных деятелей и журналистов.

Книгу «ОСАГО в эпоху перемен» написал совместно с коллективом авторов глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Первое десятилетие действия закона об «автогражданке» рассматривается как интереснейший феномен новейшей истории, коснувшийся самых разных аспектов жизни российского общества.

Автор признает, что введение ОСАГО в 2003 году было социально необходимой мерой, но до сих пор в обществе отношение к этому виду страхования неоднозначное. В книге приводятся мнения экспертов и людей, принимавших непосредственное участие в подготовке и запуске обязательного страхования автовладельцев в нашей стране.

«Большинство из нас наверняка помнит циничные анекдоты о „запорожцах“, столкнувшихся с „мерседесами“, после чего владельцу скромной машины приходилось продавать квартиру, чтобы покрыть ущерб. Закон об ОСАГО выступил существенным фактором социальной защиты прав всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов», — отметил Юргенс.

В книгу включена глава о современном состоянии рынка ОСАГО, а также о социальной значимости «автогражданки» и безопасности дорожного движения. Также приводятся воспоминания и мнения журналистов ведущих федеральных изданий, пишущих о страховании, независимых экспертов и общественных организаций.

Сейчас Центральный банк, Минфин и РСА готовят реформу ОСАГО. Главным новшеством может стать приоритет натуральной выплаты. Законопроект об этом был принят в первом чтении, ко второму его требуется серьезно доработать.

Свои предложения по новой редакции законопроекта уже сформулировал Банк России.



Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС