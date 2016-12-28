АВТОВАЗ подвел итоги года

Предприятие оценило год как успешный: на рынок была выведена новая модель, состоялось празднование 50-летия завода, произошло еще много разных событий. Вспоминаем прошедший год вместе с АВТОВАЗом.

Пожалуй, основным событием минувшего года стал вывод на рынок в феврале долгожданного кроссовера Lada XRAY. Автомобиль пользуется популярностью: в 2016 г. удалось продать около 20 тысяч штук. Стоит отметить, что в течение первого года модель получила несколько востребованных дополнений: это кнопка отключения антипробуксовочной системы и механическая коробка передач (наряду с АМТ) для двигателя 1,8 литра. В интерьере появилась комбинация черного и светло-коричневого пластика solar brown, а в пакет Prestige для топ-версий вошли новые двухцветные 17-дюймовые диски колес.

В июле АВТОВАЗ широко отметил 50-летний юбилей. Полвека назад было принято правительственное постановление о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. Специально к 50-летию завода выпустили юбилейную серию автомобилей Vesta и XRAY — по 500 экземпляров каждой модели.

На Международном московском автосалоне — 2016 экспозиция АВТОВАЗа оказалась самой интересной: было показано шесть концепткаров — рекордное количество в истории бренда. Гвоздем программы стала перспективная новинка — концепт Lada XCODE, вышедший из-под пера главного дизайнера компании Стива Маттина. Автомобиль продемонстрировал возможное развитие модельного ряда Лады.

В сентябре с конвейера дочернего предприятия АВТОВАЗа ИжАвто сошла 50-тысячная Веста. Сегодня модель прочно занимает 4-е место в рейтинге самых популярных легковых автомобилей России. АВТОВАЗ готовится занять долю в 20% на российском рынке легковых автомобилей (в прошлом году она составляла 17,9%). Вся надежда на лидеров — Granta, Vesta, Largus и 4х4.

Также АВТОВАЗ в этом году расширил экспортную географию и линейку моделей, выпускаемых в Казахстане.

Подводя итоги года, от себя добавим, что довольно болезненной явилась для предприятия смена в марте этого года президента компании, которая сопровождалась чередой скандалов. На смену экспансивному Бу Андерссону, который, безусловно, много делал для предприятия, но деятельность которого вызывала еще больше вопросов, пришел крепкий управленец Николя Мор. После смены лидера АВТОВАЗ постепенно начал сокращать убыточность.

президента компании, которая сопровождалась чередой скандалов. На смену экспансивному Бу Андерссону, который, безусловно, много делал для предприятия, но деятельность которого вызывала еще больше вопросов, пришел крепкий управленец Николя Мор. После смены лидера АВТОВАЗ постепенно начал сокращать убыточность. Как и прежний руководитель, Николя Мор сталкивается с нерасторопностью поставщиков и в одном из последних интервью даже посетовал, что если бы не перебои в поставках комплектующих, предприятию удалось бы произвести на 10 тыс. автомобилей больше.



Фото: Светлана Холявчук/ТАСС