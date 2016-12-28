Новый кроссовер Kia KX7: опубликованы первые фотографии интерьера

Новый среднеразмерный паркетник корейской фирмы будет производиться в Китае и поступит в продажу на местном рынке в феврале 2017 года. Не исключено, что его дизайн предвосхищает рестайлинг известной в России модели Sorento Prime.

Kia KX7 создан на платформе Sorento Prime и дебютировал в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. На стенде тогда крутилась машина с наглухо тонированными стеклами, и вот теперь наши китайские коллеги опубликовали достаточно качественные фотографии интерьера машины. По сравнению с «недрами» Sorento Prime он выглядит строже и в то же время не лишен оригинальных черт вроде стеганых верхушек спинок сидений и расположенных по диагонали кнопок на центральном тоннеле.

Руль напоминает таковой у Форда Мондео позапрошлого поколения, но с кнопками на верхних металлизированных спицах. Блок микроклимата — такой же, как у нового Kia Rio. Мультимедийный экран топорщится по центру передней панели — так теперь модно. В салоне семь мест, кресла третьего ряда складываются вровень с полом багажника. В потолке — состоящий из двух секций большой панорамный люк.

Судя по шильдикам, перед нами топовая версия кроссовера, оснащенная 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 240 л.с., 6-ступенчатым автоматом и полным приводом, но будут и варианты попроще — с атмосферными двигателями 2.0 (163 л.с.) и 2.4 (188 л.с.). Не исключено, что базовые версии будут переднеприводными, однако коробка передач в любом случае только автоматическая.

Производиться KX7 будет на заводе Dongfeng Yueda Kia в китайской провинции Цзянсу и заместит в местной модельной линейке Kia импортную модель Sorento L, известную у нас как Sorento Prime. Российская версия кроссовера через пару лет обновится, но не факт, что рестайлинг сделает Sorento Prime похожим на KX7 — на примере модели Rio корейская фирма уже показала, что может делать для разных рынков свои уникальные модели, так что KX7 рискует никогда не покинуть пределы Поднебесной.

В ноябре на американском тюнинг-шоу SEMA был показан беспилотный кроссовер Kia Sorento на гусеничном ходу.

В конце лета Kia представила в Китае обновленный кроссовер KX3, который является родственником паркетника Hyundai ix25, известного в России под именем Creta.

Фото: autohome.com.cn