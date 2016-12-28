Стартовали продажи микроавтобусов ГАЗель NEXT

17-местное транспортное средство построено на базе цельнометаллического фургона ГАЗель NEXT. Цены начинаются от 1 млн 400 тыс. рублей.

Во всех дилерских центрах России и СНГ начались продажи нового микроавтобуса ГАЗель NEXT. Микроавтобус может использоваться как в качестве маршрутки, так и для корпоративных перевозок. Уже началось производство специальных школьных автобусов на базе этой модели и машин для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Автобус рассчитан на 17 пассажиров (16 сидячих и одно стоячее место). Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров и комфорт в пути, а высокая сдвижная дверь и низкая подножка — легкий вход и выход. Подножка выдвигается и убирается автоматически при открывании и закрытии сдвижной двери. Салон оформлен материалами из формованного АБС-пластика, обладающего хорошей шумоизоляцией. Кузов машины выполнен из оцинкованной стали, а отдельные элементы — из высокопрочного стеклопластика. Повышенная жесткость кузова и программируемые зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, а также ремни безопасности на всех сиденьях гарантируют высокий уровень безопасности.

За дополнительную плату автомобиль может быть оснащен принудительной блокировкой заднего моста, позволяющей повысить проходимость на скользкой дороге, в песке или грязи.

В машине установлен увеличенный топливный бак (80 л), а рычаг коробки передач размещен на приборной панели.

Стоимость микроавтобуса с бензиновым двигателем составляет 1 млн 400 тыс. рублей, с газово-бензиновым — 1 млн 440 тыс. рублей и с дизельным — 1 млн 540 тыс. рублей.

Недавно «Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с Ираном о поставках в эту страну 900 автобусов ЛИАЗ.

Также в декабре ГАЗ приступил к серийному производству ГАЗона Next CNG, который работает на сжатом природном газе.

Фото: ГАЗ