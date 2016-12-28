Появился первый вариант названия для Керченского моста

На ежегодной пресс-конференции, которая прошла в этом году 23 декабря, президент России призвал провести референдум по названию моста, и креативные идеи не заставили себя ждать. Первое название предложил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать мост через Керченский пролив «Путь домой», сообщает агентство РИА Новости. Глава республики Сергей Аксенов считает, что следует провести интернет-голосование, и только так можно выбрать самый лучший вариант.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Обойдется строительство в 227,92 млрд рублей. Автомобили начнут движение по мосту в декабре 2018 года, поезда — в декабре 2019 года.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

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Комментарии (3)

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Как в анекдоте:

«Колхоз „Путь Ленина“ к юбилею ВВПу переименовали в „Лень Путина“:)
Как ни назови, а денег попилили знатно.

Предлагаю назвать мост „Ордена коррупции I степени мост имени Распила и Отката“. Ну или для коаткости — „Распилооткатный“

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0

Предлагаю назвать его Таврическим чтобы не переименовывать когда Крым будет вновь выведен из состава России...

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-1
Иван Панов

Это когда ж в ваших влажных мечтах такое случится?

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0