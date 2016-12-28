Появился первый вариант названия для Керченского моста

На ежегодной пресс-конференции, которая прошла в этом году 23 декабря, президент России призвал провести референдум по названию моста, и креативные идеи не заставили себя ждать. Первое название предложил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать мост через Керченский пролив «Путь домой», сообщает агентство РИА Новости. Глава республики Сергей Аксенов считает, что следует провести интернет-голосование, и только так можно выбрать самый лучший вариант.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Обойдется строительство в 227,92 млрд рублей. Автомобили начнут движение по мосту в декабре 2018 года, поезда — в декабре 2019 года.

Министр транспорта РФ Максим Соколов недавно отметил, что ход возведения Керченского моста идет по графику: почти половина объекта уже построена.

Во время строительства моста в Крым были повреждены дороги Темрюкского района Краснодарского края. По ним шли грузовики со стройматериалами. Строители моста обязались их восстановить и выполнили свое обещание к декабрю 2016 года.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС