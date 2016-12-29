Ликсутов подготовил московским таксистам к Новому году неприятный сюрприз

Департамент транспорта столицы принял решение не прерывать работу метро и МЦК в новогоднюю ночь. Кроме того в течение праздника москвичи и гости столицы смогут воспользоваться наиболее востребованными маршрутами наземного городского транспорта.

По случаю Нового года на кольцевой ветке московского метро запустили специальный праздничный поезд.

Новогодняя ночь — хлебная пора для таксистов, в рейс выходят десятки тысяч машин, чтобы по повышенному тарифу развозить по домам подвыпившую публику. В Москве, однако, в этом году улов таксистов будет заметно меньше, чем в прошлые годы — дептранс впервые в истории города решил продлить работу метро на всю новогоднюю ночь. Не будут прекращать работу также запущенное осенью Московское центральное кольцо и автобусы, троллейбусы, трамваи наиболее востребованных маршрутов. Таким образом любой желающий сможет вернуться после празднования домой привычным способом, на не разоряться на таксомотор.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов так прокомментировал праздничное нововведение, цитата с сайта столичной мэрии:

«Это, конечно, внесет большой вклад в то, чтобы миллионы москвичей смогли посетить мероприятия обширной программы, которую подготовило Правительство Москвы для новогоднего отдыха.

Хочу сказать, что в этом году с учетом того, что у нас метро и центральное кольцо работают в круглосуточном режиме, мы в 10 раз увеличиваем количество автобусов, трамваев, троллейбусов, которые выйдут на улицы города. Их будет около 1500. И это все, конечно, сделано для удобства москвичей».

В мэрии также сообщили, что в новогоднюю и рождественскую ночи поезда пригородного сообщения будут курсировать в среднем до 03:00, а с 1 по 8 января парковка на всех московских улицах будет бесплатной.

Однако правительство Москвы просит с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. Брошенные в неположенных местах машины будут незамедлительно эвакуироваться. На входах в метро, в вестибюлях МЦК, на вокзалах и железнодорожных платформах будут тщательно проверять пассажиров и их багаж. Места массового скопления людей на улицах будут взяты под охрану полиции, широкие въезды в парки и скверы уже блокированы бетонными блоками, чтобы не повторилась берлинская трагедия, когда террорист въехал в толпу на грузовике. Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности и надеются, что праздник пройдет без серьезных происшествий.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС