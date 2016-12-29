Ликсутов подготовил московским таксистам к Новому году неприятный сюрприз

Департамент транспорта столицы принял решение не прерывать работу метро и МЦК в новогоднюю ночь. Кроме того в течение праздника москвичи и гости столицы смогут воспользоваться наиболее востребованными маршрутами наземного городского транспорта.

По случаю Нового года на кольцевой ветке московского метро запустили специальный праздничный поезд.
По случаю Нового года на кольцевой ветке московского метро запустили специальный праздничный поезд.

Новогодняя ночь — хлебная пора для таксистов, в рейс выходят десятки тысяч машин, чтобы по повышенному тарифу развозить по домам подвыпившую публику. В Москве, однако, в этом году улов таксистов будет заметно меньше, чем в прошлые годы — дептранс впервые в истории города решил продлить работу метро на всю новогоднюю ночь. Не будут прекращать работу также запущенное осенью Московское центральное кольцо и автобусы, троллейбусы, трамваи наиболее востребованных маршрутов. Таким образом любой желающий сможет вернуться после празднования домой привычным способом, на не разоряться на таксомотор.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов так прокомментировал праздничное нововведение, цитата с сайта столичной мэрии:

«Это, конечно, внесет большой вклад в то, чтобы миллионы москвичей смогли посетить мероприятия обширной программы, которую подготовило Правительство Москвы для новогоднего отдыха.
Хочу сказать, что в этом году с учетом того, что у нас метро и центральное кольцо работают в круглосуточном режиме, мы в 10 раз увеличиваем количество автобусов, трамваев, троллейбусов, которые выйдут на улицы города. Их будет около 1500. И это все, конечно, сделано для удобства москвичей».

В мэрии также сообщили, что в новогоднюю и рождественскую ночи поезда пригородного сообщения будут курсировать в среднем до 03:00, а с 1 по 8 января парковка на всех московских улицах будет бесплатной.

Однако правительство Москвы просит с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. Брошенные в неположенных местах машины будут незамедлительно эвакуироваться. На входах в метро, в вестибюлях МЦК, на вокзалах и железнодорожных платформах будут тщательно проверять пассажиров и их багаж. Места массового скопления людей на улицах будут взяты под охрану полиции, широкие въезды в парки и скверы уже блокированы бетонными блоками, чтобы не повторилась берлинская трагедия, когда террорист въехал в толпу на грузовике. Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности и надеются, что праздник пройдет без серьезных происшествий.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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