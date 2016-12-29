На грузовике, ставшем орудием теракта в Берлине, сработала система автоторможения

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung поделилась результатами работы экспертной группы, расследующей обстоятельства случившейся 19 декабря в Берлине трагедии. Выяснилось, что на грузовике Scania, на котором террорист таранил рождественскую ярмарку, сработала автоматика и уберегла многих людей от гибели.

Напомним, что 19 декабря в центре Западного Берлина управляемая террористом фура въехала на территорию рождественской ярмарки и проехала по ней порядка 80 метров, в результате чего 12 человек погибли, 48 получили травмы разной степени тяжести. Жертв, однако, могло бы быть гораздо больше, если бы не установленная на грузовике система аварийного торможения: зафиксировав первый удар с препятствием, она заставила машину остановиться, управлявший ею злоумышленник сбежал.

Позже выяснилось, что за рулем грузовика был эмигрант из Туниса, застреленный впоследствии при попытке бегства итальянской полицией. Грузовик Scania он похитил у польского водителя, его тело с простреленной головой было обнаружено в машине. Также с помощью камер наружного наблюдения было установлено, что прежде чем въехать в толпу, грузовик совершил несколько кругов вокруг ярмарки, а управлявший им преступник связывался со своим предполагаемым сообщником по сотовому телефону — этот человек уже вычислен и задержан.

В Европе рождественские каникулы уже подходят к концу, но у нас праздники еще впереди. С оглядкой на берлинскую трагедию российские власти усилили меры безопасности на транспорте и в местах массового скопления людей. А в Москве, например, широкие въезды в парки и скверы блокированы бетонными блоками.

Фото: DPA/ТАСС