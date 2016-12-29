Подмосковье готовится к платным парковкам

В правительстве Московской области создана рабочая группа по разработке «удобной» парковки в Московской области. Подразумевается введение платных мест. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Присмотревшись к действиям столичных властей, подмосковные чиновники решили перенять их опыт и заговорили о разработке (с последующим введением) «удобной» парковки в своем регионе. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что совершенно очевидно, и это поддерживают местные жители, что в определенных местах подмосковных городов парковка будет платной.

Сначала каждый муниципалитет подготовит предложения по созданию максимального количества парковочных мест, после этого будет рассмотрен вопрос о введении платных парковочных мест там, где дефицит наиболее острый. И конечно, наряду с платными обещают создавать и бесплатные парковки.

На начало 2016 г. дефицит машиномест в Московской области составлял 440 тыс., в течение года создано 148,4 тыс. машиномест. Наибольшие проблемы с парковочными местами возникают в городах, тяготеющих к МКАДу, это Балашиха, Долгопрудный, Красногорск, Королев, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Реутов и Химки.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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