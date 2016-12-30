Опрос ЗР: Мы поедем, мы помчимся!.. Наши планы

Незаметно пролетел и этот, 2016 год, и вот уже на пороге 2017-й. Изучайте итоги нашего опроса — как говорят суеверные, крайнего в этом году — и принимайте поздравления главного редактора «За рулем» Максима Кадакова.

2017 год вот-вот постучится в наши двери. Все в новогодних хлопотах и предвкушении праздничного стола с непременным салатом оливье, охлажденным шампанским и душистыми мандаринами. Но ведь впереди целых 10 выходных дней, и интересно узнать, какие поездки на новогодние каникулы планируют люди с «бензином в крови».

Выяснилось, что наши читатели в меру общительные — 25% непременно поедут в гости, трудоголиков тоже хватает — 11%, дачу и природу выбрали 18%, любители прокатиться по свободным дорогам тоже есть — 5%, а 6% респондентов решили поставить автомобиль на прикол. Что также понятно, для многих это семейный праздник и повод расслабиться, а выезжать на дорогу подшофе или «после вчерашнего» мы категорически не советуем, береженого, как известно, Бог бережет.

Приветствуем и тех, кто даже в каникулы не забывает о спорте — таких голосов у нас набралось 6%. Подробнее смотрите в нашей диаграмме.

Собираетесь ли вы выезжать на автомобиле на новогодние праздники?

Предоставляем слово главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову:

— С радостью поддерживаю тех, кто планирует отправиться в маленькое или большое путешествие на автомобиле — даже если это поездка к родственникам в соседнюю деревню. Я никогда не ставлю машину на прикол и езжу постоянно — везде, всегда, в любое время дня и ночи и в любую погоду. Без руля — как без воздуха.

А в чем прелесть жизни автомобилиста? В том, что во все времена и в любой ситуации, даже в жесточайшие кризисы, нам всегда есть о чем поговорить. Если уж в советские годы, когда в огромной стране выпускали лишь несколько моделей автомобилей, журнал «За рулем» находил интересные темы, то теперь — пахать не перепахать!

В январском выпуске «За рулем» мы расскажем о результатах наших испытаний «секреток» на колеса, о неисправностях и ремонте турбокомпрессоров, о межколесных блокировках на Ниву (никак не могу заставить себя называть ее бездушным индексом 4х4), о системе ЭРА-ГЛОНАСС, о цепях и сетках на колеса для повышения проходимости и много еще о чем. В февральском — поговорим о пикапах, о замерзающем дизтопливе, расскажем о том, как выбирать подержанный автомобиль, и о том, каких успехов добились российские разработчики беспилотников. В мартовском…

Впрочем, зачем забегать так далеко и ждать так долго? Заглядывайте почаще на наш сайт, где каждый день появляются свежие интересные материалы. И, конечно же, все статьи из журнала рано или поздно публикуются на нашем портале.

И — давайте дружить домами! Желаю, чтобы в новом году вы всегда находили для себя что-то интересное в море информации, которую выдает Издательский дом «За рулем». Читайте, пишите, спрашивайте — расскажем обо всём!

Итоги всех наших опросов можно найти по ссылке.