ОНФ проследил, где асфальт кладут прямо в лужи и на снег

Активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги мониторинга по выявлению нарушений при ремонте дорог. В ряде регионов пришлось направить жалобы на действия подрядчиков в местные администрации и прокуратуру.

За последние три месяца активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» зафиксировали более 130 фактов ремонтных дорожных работ при неблагоприятных погодных условиях в 36 регионах.

Большое количество нарушений активистов ОНФ не удивило, дело в том, что анализ закупок на выполнение работ по дорожному ремонту и строительству показал, что тендеры в 35 городах на общую сумму 972 млн рублей имеют сроки выполнения работ — конец октября, ноября и декабря. Однако в эти месяцы погодные условия в большинстве регионов таковы, что не позволяют проводить качественный ремонт.

Активисты ОНФ отправили запросы в региональные органы власти и прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию, и ответы уже начали поступать. Например, во Владивостоке дорожные работы на улицах Володарского, Некрасовской, Комсомольской и Школьной, выполненные в снег с нарушением технологии, местные власти не приняли и не оплатили. Подрядчикам направлены письма с требованием устранить нарушения. В Санкт-Петербурге на набережной реки Оккервиль асфальт, уложенный в снег и лужи, ремонтникам пришлось перекладывать заново и за свой счет. Правда, позже выяснилось, что это было сделано лишь на одном из нескольких таких участков.

Мало где в регионах контролируют проведение работ, заказчик часто вообще не знает, когда и при какой погоде подрядчик ремонтировал дорогу. Главное для большинства региональных властей, чтобы был выполнен весь запланированный объем, качество — дело второстепенное.

Между тем асфальт, уложенный в снег, зимой может выглядеть хорошо, но весной придет в полную негодность, это пустая трата средств и времени.

ОНФ намерен проконтролировать, насколько власти честно выполняют все обещания, данные в присланных ответах. В целом же отмечается, что регионы реагируют на запросы ОНФ быстро и обещают незамедлительно принять меры к нарушителям.

Целью проводимой работы является сокращение количества нарушений при ремонте дорог, кроме того, активисты хотят сделать так, чтобы дороги ремонтировали своевременно, до того, как ударит мороз и выпадет снег.

В декабре Росавтодор назвал Счетной палате регионы, которые отстают по использованию средств дорожных фондов . Всего таких регионов 18, правительство пригрозила отстающим, что выделенные, но неизрасходованные средства будут возвращены в госбюджет, а достраивать начатые объекты местным администрациям придется за свой счет.

Росавтодор назвал Счетной палате регионы, которые отстают по использованию средств дорожных фондов . Всего таких регионов 18, правительство пригрозила отстающим, что выделенные, но неизрасходованные средства будут возвращены в госбюджет, а достраивать начатые объекты местным администрациям придется за свой счет. В Подмосковье с нового года хотят ввести «в местах притяжения» отдельных городов платную парковку . Вероятно, после этого денег на ремонт дорог в регионе станет больше.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС

