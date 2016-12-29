Ford избавил свои беспилотники от «люстры»

Американский автоконцерн отчитался о новом этапе создания системы автономного вождения. Оснащенные ею обновленные тестовые прототипы на базе седанов Fusion Hybrid будут представлены в январе на профильных выставках в Лас-Вегасе и Детройте.

Ford разрабатывает беспилотники уже более трех лет, в этом году оснащенные органами искусственного зрения прототипы научились ориентироваться в сложных погодных условиях и в темноте, начались их полномасштабные испытания на дорогах общего пользования.

В следующем году просторы США будут бороздить обновленные беспилотные Фьюжены. На их крышах не будет «люстры» с четырьмя лидарами, теперь лидаров всего два, а установлены они на специальных ножках, крепящихся к передним стойкам кузова. Более низкое, чем у прежних прототипов, расположение лазерных сканеров позволяет машине получить более точную картину об окружающем пространстве. Вместо поперечной «люстры» на крыше появились продольные рейлинги со встроенными видеокамерами и радарами, информация от них поступает в более мощный компьютер, оснащенный последней версией программы искусственного интеллекта — именно он в конечном итоге принимает решение о том, куда направить автомобиль.

Пока что все фордовские прототипы испытываются под пристальным контролем инженеров-испытателей, но предполагается, что серийные беспилотники смогут ездить полностью самостоятельно, без человека в салоне. Представить первую такую машину Ford планирует в 2021 году.

В ноябре компания Hyundai показала беспилотный прототип на базе гибридного лифтбека Ioniq. У него органы искусственного зрения интегрированы еще более изящно, чем у Форда: лидары встроены в передний бампер, три видеокамеры находятся под лобовым стеклом.

Tesla Motors начала в октябре серийно оснащать все свои автомобили комплектом аппаратуры, способным обеспечить полную автономность вождения. Любопытно, что лидаров в нем нет, а функция автопилота пока недоступна — ее обещают разблокировать, как только завершатся все необходимые исследования, а власти дадут разрешение на широкую эксплуатацию беспилотных автомобилей.

Фото: Ford