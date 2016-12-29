Казахстанская дорожная полиция переходит на «ручное управление»

О любопытном нововведении сообщило казахстанское сетевое издание Tengrinews.kz, оно цитирует слова директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева:
«Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования».
Отказ от жезлов — одна и мер по модернизации правоохранительных органов страны, основанная на изучении международного опыта в области обеспечения безопасности дорожного движения. Выяснилось, например, что в ряде европейских стран жезлы давно признаны рудиментом и больше не используются. Полиция Казахстана решила перенять передовую практику западных коллег и уже после Нового года местным стражам порядка придется положить на полку служившие им верой и правдой орудия труда.
Кроме того МВД РК планирует массовое внедрение на дороги страны автоматических камер видеофиксации нарушений, так что махать руками местным «гаишникам» в перспективе придется нечасто.
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Фото: Александр Алпаткин/ТАСС