Казахстанская дорожная полиция переходит на «ручное управление»

С 1 января 2017 года полиция Республики Казахстан перестанет использовать жезлы. Показывать водителям необходимость остановки машин стражи порядка будут жестами.

В России жезл пока что верный союзник сотрудника ДПС. Интересно, будет ли когда-нибудь полосатая палочка упразднена и у нас?

О любопытном нововведении сообщило казахстанское сетевое издание Tengrinews.kz, оно цитирует слова директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева:

«Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования».

Отказ от жезлов — одна и мер по модернизации правоохранительных органов страны, основанная на изучении международного опыта в области обеспечения безопасности дорожного движения. Выяснилось, например, что в ряде европейских стран жезлы давно признаны рудиментом и больше не используются. Полиция Казахстана решила перенять передовую практику западных коллег и уже после Нового года местным стражам порядка придется положить на полку служившие им верой и правдой орудия труда.

Кроме того МВД РК планирует массовое внедрение на дороги страны автоматических камер видеофиксации нарушений, так что махать руками местным «гаишникам» в перспективе придется нечасто.

О том, какие изменения ждут водителей на дорогах в России в 2017 году, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС