HERE и Mobileye объявили о сотрудничестве

В области разработок беспилотных автомобилей сформировалась очередная мощная коалиция. О совместной работе объявили ведущий поставщик автомобильных навигационных карт и крупнейший производитель систем распознавания изображений.

HERE — это бывшее картографическое подразделение фирмы Nokia, выкупленное год назад большой немецкой тройкой Audi, BMW и Daimler с целью создания 3D-карт нового поколения для будущих беспилотников. По данным издания Automotive News, сейчас HERE занимает 75% рынка карт для встроенных в автомобили навигационных систем.

Mobileye, в свою очередь, занимает 65% рынка устройств, отвечающих за распознавание дорожной обстановки с помощью видеокамер. Пока что такие устройства используются в основном в продвинутых системах помощи водителям, помогают им увидеть все важные дорожные знаки, предупреждают о внезапных помехах и работают в связке с системами экстренного автоматического торможения.

Объединение HERE и Mobileye означает, что на формирующемся рынке производителей компонентов для беспилотных автомобилей появился потенциально самый крупный игрок, на равных противостоять которому сможет разве что японская фирма Denso, которая также собирает вокруг себя сильных партнеров вроде Toshiba и Morpho с целью создания готовых универсальных решений для автоматизации управления автомобилями.

Разработкой беспилотников сейчас занимаются все ведущие автоконцерны, массовый выход на рынок серийных автономных машин ожидается в середине следующего десятилетия и обещает в корне изменить наши представления о владении и эксплуатации автомобилей.

Компания Mobileye долгое время была основным поставщиком компонентов для системы автономного вождения электромобилей фирмы Tesla, но после случившегося весной этого года смертельного ДТП с участием лифтбека Model S, находившегося в режиме автопилота, руководство Mobileye решило прекратить сотрудничество с американской автомобильной компанией, считая, что она слишком спешит с разработкой беспилотников и это негативно сказывается на репутации Mobileye.

Фото: AP/ТАСС