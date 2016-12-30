SsangYong объявил цены на Tivoli и Actyon

На официальном сайте корейской компании появились прайс-лиcты для стандартной и удлиненной версий кроссовера Tivoli. Цены стартуют с отметки 1 439 000 рублей. Также возобновлены продажи и названы цены на Actyon. Этот паркетник лишился в России дизельного мотора.

О том, что новый кроссовер будет продаваться в России, еще в сентябре 2016 года рассказал гендиректор компании Sollers Вадим Швецов, теперь появились цены на новый паркетник. SsangYong Tivoli предложат как в обычной, так и в удлиненной версии. Привод — передний, полный доступен лишь в удлиненной версии в топовой комплектации кроссовера. Напомним, что XLV больше стандартного автомобиля на 198 мм, за счет удлиненного заднего свеса и более объемного багажника.

На Tivoli устанавливается бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 126 л, соответствующий нормам Евро-6. В паре с ним работают 6-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссии. В смешанном цикле автомобиль с этим двигателем и передним приводом расходует 6,6 л на 100 км, с полным приводом — 7,2 л. Заявленный клиренс — 167 мм, а объем багажного отделения — 432 л.

Начальная версия Welcome предлагается за 999 000 рублей, в оснащение «базового» автомобиля включены: подушка безопасности, ABS, электронная система распределения тормозных усилий (EBD), крепления Isofiх, задние противотуманные фонари, складывающееся в соотношении 6:4 заднее сиденье, разъемы USB и AUX, электропривод и подогрев наружных зеркал, 16-дюймовые стальные диски, передний подлокотник, кондиционер, электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/закрывания стекла водителя одним нажатием, управление аудиосистемой на руле и т. д. В более продвинутой версии Original автомобиль обойдется в 1 269 000 рублей.

Удлиненная версия доступна в пяти уровнях комплектаций по цене от 1 439 000 (с механикой и передним приводом) до 1 739 000 рублей (полный привод и АКП).

Также возобновлена сборка и продажа кроссоверов Actyon, и хотя цены в прайс-листе выросли, но остались вполне адекватными. Так, за автомобиль в начальной версии Welcome попросят 1 169 000 рублей. Кроссовер в этой версии оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

За эти деньги покупатель получит автомобиль с передним приводом, круиз-контролем, дневными ходовыми огнями, светодиодными повторителями указателей поворота в наружных зеркалах, задними противотуманными фонарями, ABS, креплениями Isofix, маршрутным компьютером, разъемом USB, подогревом передних сидений и обогревом ветрового стекла, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, электронной системой распределения тормозных усилий, электроприводом всех стеклоподъемников, кондиционером. Задние сиденья складываются в соотношении 6:4.

В «базе» не предусмотрены подушки безопасности, кроме того, теперь в России не предлагают Actyon с дизельным мотором. Всего на выбор покупателей предложат пять комплектаций Актиона, и только для двух из них (Elegance и Premium) доступен полный привод. Топовая Premium получила больше систем безопасности и более продвинутое оснащение, но и обойдется автомобиль в этой версии уже в солидные 1 990 000 рублей.

В краш-тестах Euro NCAP SsangYong Tivoli и SsangYong XLV получили честные три звезды.

Напомним также, что уже в 2017 году в Европе появится серийный вседорожник SsangYong LIV-2. Его показали в Париже и, возможно, он заменит устаревший Рекстон.

Фото: SsangYong