Nissan представит весной в России обновленный Terrano

Самый доступный вседорожник японской фирмы, продающийся в России с лета 2014 года, ближайшей весной подвергнется рестайлингу, который должен пробудить к машине интерес отечественного потребителя.

Nissan Terrano — это брат-близнец Рено Дастера, но «японец» продается примерно в четыре раза хуже французского родственника. В марте этого года у Terrano появилась модификация с полным приводом и автоматом, но и она не смогла существенно повлиять на статистику продаж вседорожника. Накануне Нового года в российском пресс-офисе Ниссана нам сообщили, что весной выйдет обновленная версия Terrano, причем большая часть изменений будет сконцентрирована внутри машины, а значит можно ожидать, что комплектации существенно перетряхнут.

Terrano изначально дороже Дастера за счет более богатого базового оснащения, но эта концепция, судя по всему, себя не очень оправдала — в условно бюджетном сегменте, в котором позиционируется Terrano, потребитель, как правило, не готов переплачивать за ненужное ему оборудование, поэтому можно ожидать, что базовые комплектации станут беднее, что позволит снизить цены. Впрочем, подчеркнем, что пока это только наши предположения, в представительстве Nissan грядущие изменения пока никак не комментируют.

Не помешал бы Terrano и дизельный двигатель, который есть у Дастера. К слову, эта 1,5-литровая «четверка» мощностью 109 л.с. оказалась настолько удачной, что ею не брезгует даже концерн Daimler и ставит их в рамках партнерства с Renault-Nissan на Мерседесы А-класса.

На данный момент самый доступный переднеприводный Nissan Terrano с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и 5-ступенчатой МКП стоит в России 893 000 рублей. За полноприводную версию с 2,0-литровым мотором (143 л.с.), полным приводом и 4-ступенчатым автоматом дилеры просят 1 102 000 рублей.

В следующем году ожидается премьера нового среднеразменого рамного вседорожника фирмы Nissan, в основу которого ляжет платформа пикапа Navara.

Совместно с Mitsubishi ниссановцы разрабатывают новое поколение бюджетных кроссоверов.

Фото: Nissan