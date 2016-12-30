Клиентам Caterham надоели «неудобные старушки»!

Действующий модельный ряд небольшого британского автопроизводителя состоит исключительно из вариаций на тему Лотуса 7, придуманного конструктором Колином Чэпменом в 50-е годы прошлого века. Предложить покупателям что-то посвежее Caterham пытался не раз, но пока неудачно. Теперь фирма решила взяться за новый проект всерьез.

Спартанские вариации на тему Lotus 7 пользуются устойчивым спросом в Европе, но для выхода на новые рынке фирме Caterham нужна более современная и комфортная модель.

Британский журнал Autocar пообщался с главой Caterham Грэмом Макдональдом, который признался, что фирма очень нуждается в новой модели, поскольку «семерку» многие клиенты не воспринимают как полноценный автомобиль и хотят что-нибудь более комфортного и современного, спортивную машину, пригодную к ежедневной эксплуатации. Выйти на новые рынки с текущим мольным рядом практически невозможно.

В 90-х Caterham в рамках проекта 21 сделал для «семерки» новый кузов, но из-за архаичного шасси полноценной новинкой 21-ю модель считать было нельзя и успеха она не имела. Три года назад Caterham попытался объединить усилия по созданию нового спорткара с фирмой Renault и ее возрожденной маркой Alpine, но партнеры довольно быстро разругались на почве распределения бремени расходов, и британцы из проекта вышли.

В интервью нашим британским коллегам Макдональд выразил большое сожаление по поводу разрыва отношений с французами, поскольку они свой спорткар все-таки сделали, а новая модель Caterham по-прежнему существует, в сущности, лишь на уровне концепции.

Согласно задумке, новинка должна иметь классическую компоновку (двигатель спереди, ведущие колеса — задние) и легкий закрытый кузов. Двигатель предполагается использовать атмосферный, хотя Макдональд признается, что найти поставщика такого агрегата с каждым днем становится все сложнее — все поголовно переходят на турбонаддув.

Руководитель Caterham считает, что лучшим выходом для фирмы было создание СП с каким-нибудь другим автопроизводителем — совместными усилиями разработать новую модель можно и быстрее и дешевле. По оценке Макдональд, фирме необходимо привлечь со стороны партнеров или инвесторов порядка 50 млн евро, чтобы приступить к полноценной разработке новинки, — совершенно смешная по меркам глобальных автомобильных корпораций сумма. Неужели ни одна из них не хочет помочь маленькой британской фирме?

Лицензией на выпуск Lotus 7 владеет также голландская фирма Donkervoort. В этом месяце она представила топ-версию своего спорткара D8 GTO-RS.

Фото: Caterham