Chrysler Portal: семейные ценности нового мира

Выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе уже по традиции принимает у себя первые автомобильные премьеры года. Одной из них стал концептуальный минивэн марки Chrysler, оснащенный электрической силовой установкой и системой автономного вождения.

О том, что Chrysler покажет на выставке CES свой первый электромобиль, было известно еще в середине декабря. Предполагалось, что базисом для него послужит минивэн Pacifica, но так это или нет, доподлинно неизвестно, поскольку первая «электричка» оказалась концептом, перспективы серийного воплощения которого производитель пока никак не обозначил. Технические сведения довольно скудные, известно лишь, что электродвигатель Портала питается от литий-ионной АКБ емкостью 100 кВт·ч, способной обеспечить примерно 400 км пробега на одной зарядке.

В свете сотрудничества FCA с Google наличие в Портале системы автономного вождения вполне ожидаемо, однако в отличие от беспилотных прототипов на базе Пасифики с их лазерными «люстрами» на крышах, органы искусственного зрения концепта аккуратно интегрированы в кузов.

В салоне сохранилось некое подобие рулевого колеса в виде плоского штурвала в авиационном стиле, но нужен он исключительно для подстраховки, предполагается, что водителю вмешиваться в управление не нужно и он сможет целиком посвятить себя общению с друзьями и потреблению всевозможного медиа-контента.

Автомобиль адресован так называемому поколению миллениалов, чья жизнь прочно связана с интернетом и гаджетами и которые любое значимое событие, будь то покупка бургера или встреченная по дороге белочка, фиксируют в социальных сетях, ожидая лайков. Portal формирует вокруг таких гаджетоманов привычную для них атмосферу. Встроенная в машину система распознавания лиц позволяет мгновенно идентифицировать личность каждого пассажира, понять его настроение на основе его предпочтений и поисковых запросов в интернете формирует подходящий случаю плей-лист из видеороликов и музыки. Система также выберет оптимальные настройки яркости и контраста экранов и салонной подсветки, следя за зрачками человека. На основе биометрических данных пассажиров работает и система микроклимата. Не выходя из салона, можно заказать в ближайшей точке общепита обед, забрать его по дороге и перекусить на ходу.

Разработчики считают, что Portal в перспективе станет для миллениалов вторым домом, позволит им постоянно находиться на связи с близкими людьми, станет своего рода посредником на их пути к созданию семьи. Как только ячейка общества будет создана, просторный шестиместный кузов Портала с легкостью вместит в себя всех ее членов и каждого окружит индивидуальной заботой и вниманием.

Лидирующая в сегменте электромобилей американского рынка компания Tesla Motors в этом году также обещает представить минивэн.

Фото: FCA