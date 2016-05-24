Вокруг американской стартап-компании Faraday Future в последнее время было столько плохих новостей, что многие сомневались, покажет ли она свой долгожданный первый серийный электромобиль. К счастью, премьера все-таки состоялась.

Негативный фон вокруг Faraday Future сгенерировал ее главный инвестор — китайская корпорация LeEco, которая и сама планирует выпускать электромобили, но в данный момент переживает кризис ликвидности. Перебои в финансировании привели к временной заморозке строительства завода Faraday Future в штате Невада, кроме того, недавно компанию покинули несколько ведущих специалистов.

Тем не менее, 3 января в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники (CES) Faraday Future показала предсерийный вариант своего электрического кроссовера FF 91 и объявила прием заказов на него — первые машины будут отгружены клиентам в 2018 году, в случае если они сейчас согласятся внести депозит в размере пяти тысяч долларов. Полная стоимость пока не объявлена, но по слухам она может достигать 200 тысяч долларов.

Автомобиль получился просто огромным (колесная база — 3200 мм, длина — 5250 мм, ширина — 2283 мм, высота — 1598 мм), но особенности дизайна однообъемного кузова скрадывают габариты, FF 91 кажется легким и стремительным.

Совокупная мощность установленных на передней и задней осях электромоторов составляет 1050 л.с., питает их расположенная в полу литий-ионная батарея фирмы LG Chem емкостью 130 кВт·ч. Расчетный запас хода на одной зарядке по методике EPA — более 600 км, разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает всего 2,39 с.

FF 91 оснащен комплектом аппаратуры, необходимым для автономного вождения: 3D-лидар (выдвигается из капота), 10 видеокамер высокого разрешения, 13 радаров разной дальности, 12 ультразвуковых датчиков. Вместо наружных зеркал заднего вида установлены видеокамеры, но их использование в США пока что не легализовано, и если к началу производства соответствующий закон не будут принят, то FF 91 будет комплектоваться традиционными зеркалами.

Официальных фотографий интерьера пока нет — судя по всему, он еще не доведен до презентабельной кондиции, но на любительских фотографиях с премьерного показа можно разглядеть большой планшет на передней панели в духе электрокаров Tesla и мультиконтурные, подстраивающиеся под конкретного седока кресла второго ряда.

Совместно с LeEco для FF 91 разработана продвинутая мультимедийная система, умеющая распознавать лица, голоса и жесты водителя и пассажиров. Личные предпочтения каждого «члена экипажа» записываются в их FFID — персональный цифровой профиль, куда вносятся настройки кресла, температурный режим системы микроклимата, музыкальные предпочтения и прочие индивидуальные параметры. Распознавание личности происходит уже на подходе к машине — на встроенный в центральную стойку кузова экран выводится приветственное сообщение, и водитель садится в полностью сконфигурированный под него автомобиль.

Главный вопрос теперь в том, сумеет ли Faraday Future запустить свой кроссовер в серийное производство. Возможно, предсерийный образец FF 91 впечатлит новых инвесторов, и они выделят денежки на бесперебойную работу молодой автомобильной компании.

Ровно год назад Faraday Future показала на выставке CES свой первый концепт — суперкар FFZERO1, а также виртуально презентовала модульную платформу VPA (Variable Platform Architecture), на которой и построен кроссовер FF 91.

свой первый концепт — суперкар FFZERO1, а также виртуально презентовала модульную платформу VPA (Variable Platform Architecture), на которой и построен кроссовер FF 91. В середине декабря состоялась презентация предсерийного электромобиля другой американской стартап-компании — Lucid Motors. Полноприводный седан Lucid Air оснащен 1000-сильной силовой установкой и батареей емкостью от 100 до 130 кВт·ч. Производство начнется в 2018 году.

Компания Fisker Inc. — еще один потенциальный игрок в сегменте премиальных электромобилей. Ее основатель и владелец, датский дизайнер и предприниматель Хенрик Фискер, обещает запустить в производство свою первую модель EMoion уже в этом году.

Фото: Faraday Future