Новый Kia Picanto: первые фотографии

Полноценная презентация субкомпактного хэтчбека третьего поколения пройдет в марте на автосалоне в Женеве. Пока же известно, как будет выглядеть новый Picanto в исполнении GT Line.

В виде дизайнерских эскизов облик нового Picanto был рассекречен в декабре, теперь же производитель опубликовал несколько фотографий, на которых, правда, изображена условно спортивная версия GT Line c эффектным аэродинамическим обвесом и декоративными красными вставками. Получит ли агрессивная внешность подобающую техническую начинку, пока неизвестно — гамма силовых агрегатов будет объявлена в марте. Пока что производитель сообщает, что при смене поколений длина Picanto не изменилась и составляет 3595 мм, однако колесная база выросла с 2385 до 2400 мм, а значит можно ожидать, что на заднем сиденье станет чуть просторнее.

В интерьере Picanto третьего поколения можно обнаружить много деталей от нового Kia Rio в европейской спецификации, а именно руль, щиток приборов, блок микроклимата и топорщащийся экран мультимедийной системы. К оригинальным деталям следует отнести овальные боковые дефлекторы системы вентиляции и горизонтальную серебристую планку, визуально делящую переднюю панель на две части.

Перспективы появления нового Picanto в России пока туманны и вряд ли они прояснятся раньше мартовской премьеры. На данный момент самый дешевый хэтчбек в комплектации Classic с 1,0-литровыйм бензиновым двигателем (66 л.с.) и 5-ступенчатой МКП стоит у дилеров 539 900 рублей.

Осенью на Парижском автосалоне дебютировал обновленный хэтчбек А-класса Hyundai i10, делящий платформу с Kia Picanto второго поколения.

Фото: Kia