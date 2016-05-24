BMW на выставке CES: руками не трогать!

Баварская фирма привезла в Лас-Вегас сразу несколько любопытных экспонатов, в том числе напоминающий предмет мебели концепткар BMW i Inside Future и домашний телевизор BMW Connected Window.

Год назад BMW демонстрировала на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе концепт i Vision Future Interaction, оснащенный инновационной системой управления вторичными функциями автомобиля с помощью голоса и жестов. Нынешний экспонат под названием i Inside Future — продолжение той же темы, но на более высоком уровне: ловкими движениями рук теперь можно оперировать не только картинками на растянутом на всю переднюю панель экране, но и голограммой, «вырастающей» из центрального тоннеля. Объемное послойное меню позволяет водителю скорее добраться до нужного раздела и задействовать требуемую функцию, будь то ввод адреса в навигационную систему или поиск в интернете названия услышанного по радио музыкального трека. Физические клавиши в салоне полностью отсутствуют, касаться физических поверхностей не нужно — добро пожаловать в виртуальную реальность.

Сам по себе концепт i Inside Future — это всего лишь посадочный макет, выполненный по большей части из дерева и в аллегорической манере показывающий, чем будет заниматься человек в автомобилях BMW недалекого будущего. Уже в следующем десятилетии необходимость крутить баранку полностью отпадет и владелец премиального немецкого автомобиля сможет посвятить себя менее стрессогенерирующим занятиям — чтению книг, созерцанию природы, общению с друзьями и близкими, потреблению развлекательного аудио- и видеоконтента. Машины станут своеобразным продолжением жилищ и будут учитывать все индивидуальные особенности их обитателей, формировать вокруг них привычную уютную атмосферу.

Автомобили станут частью большой глобальной цифровой инфраструктуры, в рамках которой баварская фирма планирует предлагать своим клиентам домашние мультимедийные панели BMW Connected Window. Это не просто телевизоры, а универсальные органайзеры, с помощью которых можно заранее спланировать поездку на машине с учетом уже назначенных встреч, почитать сопутствующие новости, включить в повестку дня сиюминутные прихоти и потребности, например «хочу ванильный латте на обезжиренном молоке» — компьютер сам подберет ближайшую к маршруту кофейню, причем напиток будет готов ровно в тот момент, когда вы будете проезжать мимо. Управлять BMW Connected Window следует также с помощью голоса и жестов, тыкать пальцами в экран не нужно, — новый способ коммуникации гигиеничнее, да и картинка заляпанной никогда не будет, необходимо лишь время от времени смахивать с экрана пыль.

В прошлом году фирма BMW праздновала вековой юбилей и соорудила по такому поводу концепткар Vision Next 100, в котором также была обыграны темы беспилотного вождения и виртуальной реальности.

Недавно «За рулем» проводил опрос читателей на тему того, как они собираются проводить время в беспилотных автомобилях, с его результатами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: BMW