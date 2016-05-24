Toyota Concept-i: научите ее хорошему

Беспилотные автомобили — одна из стержневых тем выставки потребительской электроники, традиционно проходящей в начале января в Лас-Вегасе. Отметилась в ней и компания Toyota, причем ее робомобиль может показаться по-настоящему живым!

Сразу скажем, что о технической начинке Toyota Concept-i ничего неизвестно — «фишка» концепта не в двигателе и трансмиссии, а в искусственном интеллекте, разработкой которого японская фирма занимается уже более года. Авторы концепта не просто начинили его всевозможными датчиками, позволяющими распознавать владельца, его поведение, самочувствие и эмоции, а постарались как бы оживить машину, сделать ее взаимодействие с человеком максимально естественными, многоканальным.

Зрительное восприятие, например, распространено далеко за рамки щитка приборов, световые экраны встроены в том числе в наружные панели кузова, с их помощью Concept-i может приветствовать водителя и пассажиров индивидуальными сообщениями, а также передавать оперативную информацию соседям по потоку. Светодиодная подсветка пронизывает пол и боковины интерьера, может менять цвет и яркость в зависимости от настроения. Навигационные подсказки выводятся прямо на лобовое стекло и дублируются приятным синтезированным голосом. Кроме того, машина может взаимодействовать с людьми с помощью прикосновений, создаваемых подвижными секциями чешуйчатых поверхностей, которые Toyota, судя по всему, подсмотрела у концепта BMW Vision Next 100, представленного весной прошлого года.

Система, объединяющая искусственный разум и всевозможные инструменты коммуникации с людьми, имеет имя собственное — Yui. Она охотно общается со всеми, кого встречает, изучает особенности поведения каждого человека, адаптируется к его характеру и настроению. В режиме ручного управления Yui может ненавязчиво ассистировать водителю, корректируя его команды в наиболее деликатной форме. Разумеется, Yui готова в любой момент взять управление на себя, причем сделает это автоматически, если распознает аварийную ситуацию.

Может ли выйти Yui выйти из-под контроля и взбунтовать? Ответ на этот вопрос может дать только массовая эксплуатация. К слову, электронная помощница Siri, встроенная в некоторые гаджеты Apple, не раз пугала пользователей довольно странными реакциями, в которых можно даже идентифицировать как агрессию, но гаджеты вряд ли могут навредить человеку, а вот автомобиль… Что ж, будем надеяться, что Yui, если когда-нибудь доберется до конечного потребителя, окажется душкой и принесет людям только пользу и радость.

В прошлом году Toyota представила на выставке CES концепцию трехмерных дорожных карт высокого разрешения, основанную на принципах работы искусственной нейросети.

Автопроизводители рассматривают разные варианты «очеловечивания» искусственного разума, чтобы общение с ним было для потребителя максимально комфортным. Фирма Bentley, например, планирует визуализировать электронного помощника с помощью голограммы.

Фото: Toyota