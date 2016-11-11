Автомобили Hyundai пропишутся у вас дома

Выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе богата на всевозможные прогнозы автомобильного будущего. Предсказание корейской фирмы Hyundai — одно из самых смелых.

В свете наступления эры автономного вождения автопроизводители думают, какими станут выпускаемые ими машины и стараются как можно теснее и органичнее встроить их в повседневный людской быт. Фирма BMW, например, разрабатывает универсальную мультимедийную платформу для автомобиля и дома, которая окунет пользователя в непрерывный круглосуточный информационный поток. Hyundai пошла дальше и планирует буквально сделать автомобиль частью вашей квартиры. Как это будет выглядеть, она показала в виде полноразмерного посадочного макета на выставке CES.

Идея такая: покупателями будет предлагаться некий универсальный бытовой модуль с удобными креслами, которые можно трансформировать в лежаки, комплектом мультимедийной аппаратуры и системой микроклимата. Каждую такую ячейку можно рассматривать как личный рабочий кабинет или комнату отдыха, которая органично впишется в интерьер дома, но в случае необходимости изымается из него, устанавливается на самодвижущуюся платформу и несет обитателя до нужного пункта назначения.

Захотелось вам, допустим, в баню, вы надеваете халат и тапочки, заходите в свой транспортный модуль, задаете адрес, и, потягивая коктейль за просмотром любимого сериала, через некоторое время оказываетесь спа-центре. Классно? Безусловно! Жаль только — жить в эту пору прекрасную…

Также на выставке CES фирма Hyundai показала более приземленный беспилотник на базе гибридного лифтбека Ioniq. Все органы искусственного зрения органично встроены в его кузов.

Фото: Hyundai