Мошенники предлагают оплатить парковку со скидкой

Администрация Московского паркинга предупредила о появлении мошеннического сервиса, который предлагает оплатить парковку на улицах города гораздо дешевле, чем через официальные сервисы.

Жулики не дремлют: в Москве появилось новое мобильное приложение Parkowski, где автомобилистам предлагают зарегистрироваться и получить скидку на платную парковку в Москве. Администрация Московского паркинга предупреждает, что компания, запустившая сервис, работает незаконно — информация о ней уже передана в правоохранительные органы, однако на момент написания заметки мошеннический ресурс все еще действовал и в виде сайта, и в виде мобильного приложения для Android. Информация, размещенная на ресурсе, гласит, что пользователям предоставляется возможность миновать комиссионный сбор и парковаться со скидкой 40% за счет «ненавязчивой рекламы». Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете или с помощью приложения, указав номер телефона, на который будет отправлен пароль. Утверждается, что сервис работает во всех зонах Московского паркинга, в том числе там, где тариф дифференцирован, кроме плоскостных парковок (закрытые парковки со шлагбаумом), а в случае возникновения проблем с оплатой обещают покрыть все расходы на штрафы.

Администрация Московского паркинга просит автомобилистов не идти на поводу у жуликов и не использовать подобные незаконные сервисы. Утверждается, что парковка все равно будет считаться неоплаченной и автомобилистам будут выписаны штрафы. Кроме того, оплачивая парковку через подобные ресурсы, автовладельцы рискуют «засветить» свои персональные данные: номера банковских карт, мобильные телефоны и т. д. Столичные власти настоятельно советуют автомобилистам оплачивать парковку только через официальные сервисы: мобильное приложение «Парковки Москвы», смс-сообщения на номер 7757, паркоматы, наличными через терминалы Qiwi или велотерминалы. Между тем, по неофициальным данным, мошенническим сервисом уже могли воспользоваться около тысячи человек.

В конце декабря стало известно, что «опыт» столичных властей по монетизации парковочного пространства намерены перенять и в Подмосковье, где также готовят систему платных парковок в зонах притяжения.

2 декабря новые тарифы на платную парковку установлены на 732 улицах Москвы. Максимальный тариф в 200 руб. в час действует в пределах Третьего транспортного кольца, в местах, где наблюдается особенно высокая загруженность улиц.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС