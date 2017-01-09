Chevrolet Traverse: новый кроссовер-гигант едет в Россию

Концерн General Motors представил на автосалоне в Детройте второе поколение кроссовера Chevrolet Traverse. Разработчики надеются, что эффектный дизайн и просторный салон выведут новинку в лидеры своего сегмента.

Chevrolet Traverse позиционируется производителем в сегменте среднеразмерных SUV, но модель нового поколения по колесной базе (3071 мм) и длине (5189 мм) превосходит полноразмерный рамный вседорожник Tahoe, у которого соответствующие размеры составляют 2946 и 5182 мм. Tahoe в своей рыночной нише лидирует, а вот первый Traverse на данный момент продается примерно в два раза хуже, чем лидер среднеразмерного сегмента Ford Explorer.

Новый Траверс должен обеспечить марке Chevrolet рывок продаж, и к тому есть весомые предпосылки. Новинка обещает стать самой вместительной на фоне конкурентов: в салоне могут разместиться до восьми человек, но в виде опции для второго ряда предлагаются два раздельных кресла, и тогда машина будет максимум семиместной.

В третьем ряду с легкостью усядутся трое, но на промо-фотографиях почему-то отсутствует центральный подголовник. Кроме того, несложно заметить, что боковой обзор сидящим на галерке сильно ограничивают массивные С-стойки кузова. Предполагается, очевидно, что в дороге пассажиры будут таращиться не в окна, а в свои мобильники и планшеты — все три ряда кресел щедро снабжены USB-разъемами для питания соответствующих девайсов.

Даже при восьмиместном размещении в багажнике остается 651 л свободного пространства для чемоданов, а максимальный объем багажника, если сложить все кресла второго и третьего рядов, достигает 2789 л! Вдобавок в салоне имеются 13 вместительных ниш для мелочей, включая тайничок за сдвижным экраном мультимедийной системы на центральной консоли.

Для новинки на данный момент зарезервированы два бензиновых двигателя: атмосферный 3,6-литровый V6 мощностью 305 л.с. и 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 255 л.с. Последняя превосходит V6 по величине максимального крутящего момента (400 Нм против 351) и предназначена для условно спортивной версии кроссовера, обозначенной литерами RS. Коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический автомат Hydra-Matic 9T50.

Базовый привод — передний. Полноприводные модификации снабжены простенькой межосевой многодисковой муфтой, активацией которой заведует электроника — водителю нужно лишь выбрать подходящий случаю режим ее работы. В люксовой комплектации High Country электроника также заведует еще одной муфтой, установленной в заднем мосту и блокирующей межколесный дифференциал.

В продаже на американском рынке Traverse второго поколения появится осенью этого года. Примерно в то же время, как «За рулем» сообщал ранее, новинка приедет и в Россию. Скорее всего, к нам будут поставлять только полноприводные версии кроссовера, цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

На проходившем в ноябре в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA дебютировала оффроудная версия субкомпактного кроссовера Chevrolet Trax, представляющая собой своеобразный ответ российской «шниве».

В сентябре прошлого года марка Chevrolet представила новый среднеразмерный кроссовер Equinox, стоящий на ступеньку ниже Траверса.

Фото: GM