Hyundai Solaris и Kia Rio подорожали

В январе корейские бюджетники обновили ценники. Кроме того, Kia Rio теперь можно приобрести с системой ЭРА-ГЛОНАСС, что обойдется еще на 11 тыс. рублей дороже.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Цены на седан и хэтчбек Hyundai Solaris в базовой комплектации Active (1,4 л, 107 л.с., МКП) остались неизменными — 632 900 рублей, а вот на автомобили в той же комплектации, но с автоматической коробкой передач они выросли сразу на 30 тыс. рублей и достигли 753 900 рублей. Остальные комплектации также подорожали на 30 тыс. Так, в Active с мотором 1,6 л, 123 л.с. и МКП автомобиль обойдется в 743 900 рублей, а с 6АКП — в 783 900 рублей.

Kia Rio седан в базовой комплектации Comfort (1,4 л, 107 л.с., МКП) стоит с этого года 639 900 рублей (прибавка — 10 тыс. рублей), а Kia Rio хэтчбек в комплектации Comfort Кондиционер (начальная для хэтчбека) можно приобрести за 669 900 рублей. Остальные комплектации прибавили тоже по 10 тыс. рублей. Например, топовая Premium Navi (1,6 л, 123 л.с, 6АТ) «потянет» на 931 900 рублей. Любопытно, что в прайс-листе рядом появились цены на все комплектации седана и хэтчбека, но еще и с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Обойдется любой автомобиль с системой экстренного реагирования при авариях на 11 тыс. рублей дороже.

  • С сегодняшнего дня изменены прайс-листы на все модели Lada, автомобили подорожали на 6–19 тыс. рублей в зависимости от моделей и комплектаций.
  • В декабре прошлого года предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге остановили для наладки производства модели Solaris второго поколения. Автомобиль пока держат в секрете, что касается экстерьера, то приходится довольствоваться лишь изображениями китайского аналога — Hyundai Verna.

Фото: Борис Шишмарев

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Комментарии (37)

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Себестоимость этой системы 2 000 руб максимум

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0

•С сегодняшнего дня изменены прайс-листы на все модели Lada, (С)

В Р А Н Ь Ё !
Цены вместе с прайс-листами на ВСЕ автомобили Лада изменены в сторону повышения с утра 01.01.2017 !

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+50
Auto_Comment

Дед мороз подарки принёс:)))

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+43

1. Угоняемость данных ТС сразу поднимает итоговую стоимость со страховкой и беспокойность сна.
2. Во всем мире у этого концерна глубокий кризис, однако продажи в РФ не страдают. Думается что они начнут экономить не только на себе, но и на кач-ве машин, что сразу отбивает желание их покупать. Доллар падает, цены растут — по идее они должны были как минимум остановиться...

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+4

Конечно лучше купить X-RAY или LADA VESTA. И сервис и запчасти дешевле. Это значительная экономия впоследствии.

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-50
Михайлов Иван

Ломаться будет чаще, так что никакой экономии не выйдет.

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+4
Евгений

Почитай все сравнительные статьи даже редакционных машин загнанных в предвзятые рамки, и всеравно в сумме итого — тыщ 200 а разница в пользу ВАЗ. Будет. Аналогов нет!

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0
Михайлов Иван

дешевле?! это вы про антенну Весты, которая стоит 4900руб? http://www.zr.ru/content/articles/904745-lada-vesta-iz-parka-zr-ot-cheg/
или может про воздушный и салонный фильтры? (дилерская цена — 1060 и 1500 рублей соответственно) http://www.zr.ru/content/articles/904267-lada-vesta-iz-parka-zr-pora-n/

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-1
___ Александр

Магнитола от Vesta
ссылка

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+3
___ Александр

че пугать народ?

антенна у тех отваливается кто машину лентяйкой мыл. посмотри тесты других журналов. у некоторых пробеги уже к 100 ткм . и антенна на месте))

воздушный

Pilenga FA-P 2180 за 331 рубль.

EKO-01.200  в 250 рублей.

Фильтр салонный Lada Vesta Xray
Габариты (Ш×В×Г)
260x40x215

205 руб.

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-51
Дмитрий

Антенна при ДТП отваливается. И Эра глонасс не работает.
ссылка

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+3
Александр

че пугать народ?

антенна у тех отваливается кто машину лентяйкой мыл. посмотри тесты других журналов. у некоторых пробеги уже к 100 ткм . и антенна на месте))

воздушный

Pilenga FA-P 2180 за 331 рубль.

EKO-01.200  в 250 рублей.

Фильтр салонный Lada Vesta Xray
Габариты (Ш×В×Г)
260x40x215

205 руб.

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0
___ Александр

Антена по гарантии меняется, раз читать не умеешь, если цена фильтра для тебя велика лучше ходи пешком нищеброд.

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-52
Михайлов Иван

Ты сам себе противоречишь: то дешёвые запчасти на Весту это круто, а тут вдруг и 1,5 килорубля за фильтр не жалко?! «Конечно лучше купить X-RAY или LADA VESTA. И сервис и запчасти дешевле. Это значительная экономия впоследствии».
А для магнитолы за 45000руб какую отмазку придумаешь?

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+2
___ Александр

Как это какую?:)
Ту,что вы русофоб:)))
Какие ещё отмазки у путриотических тазомаркетолухов могут быть?:)))

Противоречить самим себе — это нормальное явление для них:)

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+31
___ Александр

Тебе ответили, что ты народ в заблуждение вводишь? Сам цен не знаешь!

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0
Михайлов Иван

Спасибо, поржал:)
В русском языке фраза «Лучше купить» и слова «Хрей» или «Веста» в одном предложении нормальными людьми не употребляются. Только продаванами ВАЗиков.
Палитесь:)

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+50

эх мало подняли((((

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+51

Машины для буратин из страны чудес, задаром такие ненужны а за деньги темболее. Фантики.

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-68
Михайлов Иван

Хмм, итоги продаж этих машин показывают совсем другое.... А страна чудес — это Россия в данном случае ?
А вы, видимо не причисляя себя к Буратинам, решили быть Дуремаром ?

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+65
Auto_Comment

Дураков у нас в стране лет на 100 припасено , они и покупают эти тачки, радуются им, а по мне так это просто фантики одноразовые! Машины для ущербов. Я карабас барабас, ботов каплана к стенке гвоздями прибиваю .

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-51
Михайлов Иван

Михайлов Иван, вы просто ни в моторах ни в устройстве и ремонте не понимаете вообще ничего , поэтому для вас «а по мне так это просто фантики одноразовые! Машины для ущербов» ЛУЧШЕ зайдите на драйв 2 Там есть блог Дмитрия Зайцева.Он накрутил на солярисе более полумиллиона. Так вот расспросите его что да как и скажите ему что он буратино ну или как там ещё по вашему. Сам я имею солярис, на моей работе ещё у ТРОИХ солярисы, три служебные машины тоже солярисы. И вы знаете....что то ни у кого и ничто не ломается..... Странно не правда ли...?А вот весту почему то ни я и никто другой покупать желанием не горит.

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+1
Евгений

М-дя, поклонники вазовских вёдер сдулись, теперь бравируют владельцы корейских кредитопомоек. Куда катиться этот мир.

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0
Апокрифа

Ну а по существу что скажете ? Есть мой личный опыт езды на вазах 15 лет и опыт на корейских авто. Есть опыт других людей, можно сравнить. Факты вещь чрезвычайно упрямая.Ничего личного, как говорится )

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0
Евгений

«Есть опыт мой личный опыт езды на вазах 15 лет и опыт на корейских авто.»
Не знаю по какой части Вашей жизни большее сочувствие проявить — вазовских 15 лет или корейских бессрочных, но увы — не подаю.

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0
Апокрифа

Не совсем к месту, ибо на вазах я уже прошёл полную школу ремонта, делал всё что можно. Не поверите, но откапиталить мотор или перебрать коробку не составляет труда. Время потратить — это да...Если я головку блока делал только два полных рабочих дня, не просто притирку а доводку и полировку. И керосин не уходит в течение часа, а больше держать его смысла нет. Поэтому имею полное представление как надо правильно мотор эксплуатировать, что можно или нельзя.Если вы прощупаете зазоры коленвала и поршней и что с какими усилиями перемещается, тоже многое поймёте.

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+1
Евгений

Вот таксисты на солярисах ругают их! Я им больше верю, я постоянно спрашиваю мнение таксистов сосед в такси 30 лет. Это не вы имеете солярис, это он имеет вас. Сосед продает по причине того что на дачу не оторвав бампер проехать невозможно по дороге, где на жигулях газу поддавал, на авто ру это ведро 2 года звонков нет, 400 т бери третье. Почти новое.

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0
Михайлов Иван

Понял, вы еще один поклонник и фанат «Капланов» — это даже хуже чем быть Дуремаром....

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+51
Михайлов Иван

Ваня, эта новость не про ВАЗ, ты ошибся темой!

Ответить#
+68
Demitrius

На ВАЗе все впорядке! Не беспокойся.

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-51
Михайлов Иван

«Все в порядке на ВАЗе, цены растут, качество падает! Младший маркетолух Михайлов доклад закончил!»:)))

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+50

Скоро и Лады вплотную под лям подойдут. Держитесь....

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+3
Александр иванов

Все дорожает мой друг) ))

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-50
Михайлов Иван

Но ВАЗики — особенно беспричинно и цинично:)

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+50
Каплан Илья

А ты поц дешевеешь , ибо уже приелся и надоел. Своими поклепами .

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-50

Я в шоке Рио почти за лям ох...еть.

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+5

спасибо законодателям:)ЭРА- ГЛОНАСС ты за нас?

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-4