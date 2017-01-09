Hyundai Solaris и Kia Rio подорожали

В январе корейские бюджетники обновили ценники. Кроме того, Kia Rio теперь можно приобрести с системой ЭРА-ГЛОНАСС, что обойдется еще на 11 тыс. рублей дороже.

Цены на седан и хэтчбек Hyundai Solaris в базовой комплектации Active (1,4 л, 107 л.с., МКП) остались неизменными — 632 900 рублей, а вот на автомобили в той же комплектации, но с автоматической коробкой передач они выросли сразу на 30 тыс. рублей и достигли 753 900 рублей. Остальные комплектации также подорожали на 30 тыс. Так, в Active с мотором 1,6 л, 123 л.с. и МКП автомобиль обойдется в 743 900 рублей, а с 6АКП — в 783 900 рублей.

Kia Rio седан в базовой комплектации Comfort (1,4 л, 107 л.с., МКП) стоит с этого года 639 900 рублей (прибавка — 10 тыс. рублей), а Kia Rio хэтчбек в комплектации Comfort Кондиционер (начальная для хэтчбека) можно приобрести за 669 900 рублей. Остальные комплектации прибавили тоже по 10 тыс. рублей. Например, топовая Premium Navi (1,6 л, 123 л.с, 6АТ) «потянет» на 931 900 рублей. Любопытно, что в прайс-листе рядом появились цены на все комплектации седана и хэтчбека, но еще и с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Обойдется любой автомобиль с системой экстренного реагирования при авариях на 11 тыс. рублей дороже.

С сегодняшнего дня изменены прайс-листы на все модели Lada, автомобили подорожали на 6–19 тыс. рублей в зависимости от моделей и комплектаций.



В декабре прошлого года предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге остановили для наладки производства модели Solaris второго поколения. Автомобиль пока держат в секрете, что касается экстерьера, то приходится довольствоваться лишь изображениями китайского аналога — Hyundai Verna.



Фото: Борис Шишмарев