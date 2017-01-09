Даешь пятерку: на автомобили Suzuki продлили гарантию

C 1 января 2017 года при покупке любой модели Suzuki владелец получает бесплатный сертификат на продление срока гарантийного обслуживания на два года — до пяти лет или 120 000 км пробега.
В компании заявляют, что условия четвертого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трехлетней заводской гарантии и покрывают большую часть узлов и агрегатов автомобиля, что освобождает от дополнительных расходов на возможный ремонт. Кроме того, сертификат постгарантийной защиты каждый покупатель получает автоматически — оформления дополнительных страховых полисов или сертификатов не требуется. Таким образом, Suzuki стал первым японским брендом, предоставляющим клиентам возможность воспользоваться продленной гарантией без покупки дополнительных страховых полисов.
- Гарантия — не только дань законодательству, обязывающему производителей отвечать за качество товара, но и серьезный аргумент, способный заманить клиента. Вообще же в гарантиях на автомобили есть масса нюансов. В тонкостях гарантийных обязательств различных производителей разбирались наши авторы.
- В некоторых случаях дилер вправе отказать клиенту в бесплатном ремонте. В материале «Мифы и реальность» подробно рассматриваются возможные варианты отказов в гарантийном ремонте.
Фото: Suzuki