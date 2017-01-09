Даешь пятерку: на автомобили Suzuki продлили гарантию

Компания Suzuki не без гордости заявляет, что стала первым японским брендом, предоставляющим российским покупателям увеличенную гарантию на свои автомобили.

C 1 января 2017 года при покупке любой модели Suzuki владелец получает бесплатный сертификат на продление срока гарантийного обслуживания на два года — до пяти лет или 120 000 км пробега.

В компании заявляют, что условия четвертого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трехлетней заводской гарантии и покрывают большую часть узлов и агрегатов автомобиля, что освобождает от дополнительных расходов на возможный ремонт. Кроме того, сертификат постгарантийной защиты каждый покупатель получает автоматически — оформления дополнительных страховых полисов или сертификатов не требуется. Таким образом, Suzuki стал первым японским брендом, предоставляющим клиентам возможность воспользоваться продленной гарантией без покупки дополнительных страховых полисов.

  • Гарантия — не только дань законодательству, обязывающему производителей отвечать за качество товара, но и серьезный аргумент, способный заманить клиента. Вообще же в гарантиях на автомобили есть масса нюансов. В тонкостях гарантийных обязательств различных производителей разбирались наши авторы.
  • В некоторых случаях дилер вправе отказать клиенту в бесплатном ремонте. В материале «Мифы и реальность» подробно рассматриваются возможные варианты отказов в гарантийном ремонте.

Фото: Suzuki

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Комментарии (1)

Лучше бы они маркетингового шпиона нашли, который не первый год им активно советует в обратную сторону. Уважаемые японские ребята! В России прав не тот — кто громче кричит, Совсем наоборот!

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