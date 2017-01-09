Проглотить S-класс: в Детройте дебютировал новый Lexus LS

Японский представительский седан пятого поколения стал, пожалуй, самой эффектной премьерой Детройтского автосалона — 2017. Его дизайн вряд ли оставит кого-либо равнодушным.

Злопыхатели, недолюбливающие японские машины вообще и компанию Toyota в частности, уже вдоволь оттоптались по поводу своеобразных, напоминающих разверзнутую пасть фальшрадиаторных решеток последних Лексусов, однако LS пятого поколения даст им новые поводы поупражняться в острословии — здесь оригинальные дизайнерские решения буквально повсюду. Если седаны LS первых четырех поколений в чем-то обязательно напоминали Mercedes-Benz S-класса, то теперь Lexus — это вещь в себе, обладающая уникальным, чисто японским стилем.

Начнем со специфических пропорций машины: с некоторых ракурсов она кажется перетяжеленной на корму и как будто просевшей под нагрузкой. Новый LS ниже, длиннее и шире предшественника, он делит модульную платформу GA-L со спортивным купе LC 500, представленным год назад здесь же, в Детройте. Колесная база выросла до 3125 мм (+35 мм по сравнению с длиннобазным LS четвертого поколения), длина до 5235 мм (+25 мм), ширина до 1900 мм (+25 мм), высота теперь составляет 1450 мм (-15 мм).

В салоне в первую очередь бросается в глаза стилизованная под гитарные струны горизонтальная накладка на передней панели и узенький спорткаровский электронный щиток приборов с оттопыренными рожками-клавишами на боковинах козырька — не иначе как дань памяти японским моделям 80-х. Все кресла оснащены обогревом, вентиляцией и функцией массажа, для удобства посадки и высадки при разблокировке замков превмоподвеска автоматически приподнимает кузов. За акустический комфорт отличает система активного шумоподавления.

Благодаря широкому применению в конструкции кузова сверхвысокопрочных сталей и алюминиевых сплавов новый LS «похудел» по сравнению с предшественником примерно на центнер.

Седан пятого поколения заявлен пока только в единственной модификации LS 500, оснащенной разработанной с чистого листа по технологиям Формулы-1 V-образной «битурбошестеркой» объемом 3,5 л, которая выдает максимальные 415 л.с. мощности и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач — 10-ступенчатый автомат. Привод — на задние колеса либо полный. Сообщается, что заднеприводная версия разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 4,5 с.

Более подробные технические данные о новом LS будут оглашены позже — в США автомобиль поступит в продажу только к концу этого года. Пока что Lexus LS всерьез уступает на американском рынке Мерседесу S-класса: за первые 11 месяцев прошлого года «немец» привлек 17 309 покупателей, «японец» — только 4905.

Осенью прошлого года марка Lexus поразила посетителей Парижского автосалона концептуальным компактным паркетником UX , снабженным инновационными паутинообразными сиденьями.

поразила посетителей Парижского автосалона концептуальным компактным паркетником , снабженным инновационными паутинообразными сиденьями. Недавно дизайнеры Лексуса поучаствовали в создании звездолета для фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет», который выйдет на широкие экраны летом этого года.

Фото: Lexus