Проглотить S-класс: в Детройте дебютировал новый Lexus LS

Японский представительский седан пятого поколения стал, пожалуй, самой эффектной премьерой Детройтского автосалона — 2017. Его дизайн вряд ли оставит кого-либо равнодушным.

Lexus LS
Lexus LS

Lexus > LS

Злопыхатели, недолюбливающие японские машины вообще и компанию Toyota в частности, уже вдоволь оттоптались по поводу своеобразных, напоминающих разверзнутую пасть фальшрадиаторных решеток последних Лексусов, однако LS пятого поколения даст им новые поводы поупражняться в острословии — здесь оригинальные дизайнерские решения буквально повсюду. Если седаны LS первых четырех поколений в чем-то обязательно напоминали Mercedes-Benz S-класса, то теперь Lexus — это вещь в себе, обладающая уникальным, чисто японским стилем.

Начнем со специфических пропорций машины: с некоторых ракурсов она кажется перетяжеленной на корму и как будто просевшей под нагрузкой. Новый LS ниже, длиннее и шире предшественника, он делит модульную платформу GA-L со спортивным купе LC 500, представленным год назад здесь же, в Детройте. Колесная база выросла до 3125 мм (+35 мм по сравнению с длиннобазным LS четвертого поколения), длина до 5235 мм (+25 мм), ширина до 1900 мм (+25 мм), высота теперь составляет 1450 мм (-15 мм).

В салоне в первую очередь бросается в глаза стилизованная под гитарные струны горизонтальная накладка на передней панели и узенький спорткаровский электронный щиток приборов с оттопыренными рожками-клавишами на боковинах козырька — не иначе как дань памяти японским моделям 80-х. Все кресла оснащены обогревом, вентиляцией и функцией массажа, для удобства посадки и высадки при разблокировке замков превмоподвеска автоматически приподнимает кузов. За акустический комфорт отличает система активного шумоподавления.

Благодаря широкому применению в конструкции кузова сверхвысокопрочных сталей и алюминиевых сплавов новый LS «похудел» по сравнению с предшественником примерно на центнер.

Седан пятого поколения заявлен пока только в единственной модификации LS 500, оснащенной разработанной с чистого листа по технологиям Формулы-1 V-образной «битурбошестеркой» объемом 3,5 л, которая выдает максимальные 415 л.с. мощности и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач — 10-ступенчатый автомат. Привод — на задние колеса либо полный. Сообщается, что заднеприводная версия разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 4,5 с.

Более подробные технические данные о новом LS будут оглашены позже — в США автомобиль поступит в продажу только к концу этого года. Пока что Lexus LS всерьез уступает на американском рынке Мерседесу S-класса: за первые 11 месяцев прошлого года «немец» привлек 17 309 покупателей, «японец» — только 4905.

Проглотить S-класс: в Детройте дебютировал новый Lexus LS

Фото: Lexus

Проглотить S-класс: в Детройте дебютировал новый Lexus LS
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Отзывы о Lexus LS

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Комментарии (6)

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Зорро фары))

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+1

Вымученный дизайн Лексуса. Тяжёлый случай... Похоже, что это уже клиника.

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-1

Доброго всем здоровья. Интересно, Ежов Андрей рисовать умеет? Нужна определенная смелость заявлять об оригинальных решениях. С большим уважением отношусь к инженерам Тойоты, надежность машин не вызывает сомнения, но дизайнеры с нетрадиционным взглядом (читай ориентацией) доведут японских заводчан до сокращения. Тойота уже не первая. Зато смелая, как наставлял Тойода.

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-1

442 это в фунт-футах. В ньютон-метрах почти 600.

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+2
Uriy.Lukianov

Да, точно, спасибо, поправил.

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+1

Своего покупателя он безусловно найдет. А вот насчет «проглотить», с таким экстерьером — это сильная заявка :)

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+2