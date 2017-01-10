Volkswagen I.D. Buzz: между хиппи и хипстерами

Создать наследника микроавтобуса Volkswagen T1, он же по-народному Bulli, немецкий автоконцерн пытается уже шесть лет. Очередная попытка была продемонстрирована на Детройтском автосалоне.

Упорство, с которым концерн Volkswagen пытается возродить «бычка» (так с английского переводится Bulli), вызывает восхищение. Странно лишь, что во всех представленных с 2011 года вариантах реинкарнации культовой модели разработчики ни разу не сподобились «прикрутить» ей круглые, исторически верные фары — без них представители стареющего поколения хиппи отказываются узнавать машину своей бурной кочевой молодости. Нет круглых фар и у концептуального электробуса I.D. Buzz, представленного на проходящей сейчас в Детройте автомобильной выставке, вместо них — новомодный светодиодный прищур.

В основе I.D. Buzz — перспективная модульная платформа MEB от электрического вэна Budd-e годовалой давности, но нынешний однообъемник гораздо крупнее: длина — 4941 мм, колесная база — 3300 мм.

В салоне — шесть кресел и скользящая по центральному рельсу тумбочка-трансформер с выдвижным столиком, планшетом и россыпью коммуникационных разъемов для подключения гаджетов. Приборов в привычном понимании нет — вся оперативная информация проецируется на лобовое стекло. Рулевое колесо напоминает сенсорный геймпад и может утапливаться в переднюю панель, когда автомобиль находится в беспилотном режиме. При включенном автопилоте водитель может вообще развернуть свое кресло против движения и прекинуться в картишки с товарищами, а если накатила усталость — вздремнуть во время движения, кресла второго и третьего рядов в разложенном состоянии образуют два полноценных койкоместа.

Ключом к автомобилю служит смартфон с персональным VW User-ID, хранящим в облачной памяти все особенности того или иного водителя — от настроек кресла и климат-контроля до любимых радиостанций и адресов всех посещенных за последнее время кофеен. Слишком сложно для хиппи, краеугольным камнем философии которых был отказ от благ цивилизации? Зато современные хипстеры, живущие на острие технического прогресса, наверняка оценят!

I.D. Buzz оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 374 л.с. Питаются они от расположенной в полу литий-ионной АКП емкостью 111 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода на одной зарядке на уровне 435 км по американскому ездовому циклу EPA и 600 км по европейскому NEDC. До 100 км/ч микроавтобус разгоняется всего за 5 с, максимальная скорость ограничена отметкой 160 км/ч.

Серийная версия I.D. Buzz если и появится, то не раньше следующего десятилетия, когда концерн Volkswagen в рамках стратегии развития Transform 2025+ освоит массовое производство электромобилей на платформе MEB и комплектующих для них.

В феврале прошлого года независимый дизайнер Дэвид Обендорфер представил свое видение реинкарнации культового фольксвагеновского микроавтобуса, причем многие поклонники Bulli сочли этот вариант наиболее точно передающим дух исторического прототипа — у него по крайней есть круглые фары.

В сентябре на автосалоне в Париже Volkswagen представил компактный электрический хэтчбек I.D., также построенный на модульной платформе MEB.

В ноябре немецкий автоконцерн представил обновленную версию серийного электромобиля e-Golf.

Фото: Volkswagen