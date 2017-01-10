Встречайте: новая Toyota Camry!

На Детройтском мотор-шоу состоялась премьера американского бестселлера нового поколения.

Нет ни малейшего сомнения в рыночном успехе новой Camry. На сегодняшний день тойотовский седан безусловный лидер американского среднеразмерного сегмента, и хотя по результатам неполного минувшего года продажи практически всех мидсайз-моделей «просели», свежая Toyota определенно пробудит в покупателях интерес. В компании не скупятся на комплименты экстерьеру новинки и считают, что ее дизайн сногсшибателен. Полагаем, седан теперь понравится еще большей аудитории, ведь его несомненное достоинство — своеобразие, претензия на спортивность и небывалая чувственность. Такую Camry мир еще не знал!

Автомобиль построен на модульном шасси TNGA (Toyota New Global Architecture) с достаточно низким центром тяжести и драйверскими задатками. О габаритах производитель пока умалчивает. При длине в 4859 мм Camry очень близка к предшественнице (4826 мм), но при этом предлагает больше пространства для ног ввиду колесной базы, увеличенной примерно на 50 мм, до 2820 мм. Новые атмосферные агрегаты прежнего объема подтверждают: ждать от тойотовцев наддувные моторы — дело неблагодарное. Четырехцилиндровый движок «два и пять» с системой непосредственного впрыска топлива и фазовращателями работает с 8-ступенчатым автоматом и, согласно заверениям производителя, очень экономичен. Данные огласят ближе к началу продаж. «Восьмиступка» сочетается также и с 3,5-литровым V6 с непосредственным впрыском топлива. Очевидно, это тот самый мотор, что получил рестайлинговый кроссовер Highlander минувшей осенью (295 л.с. и 357 Нм). Предусмотрена и гибридная силовая установка — связка 2,5-литрового двигателя, электромотора и вариатора со спортивным режимом для имитации работы 6-ступенчатого автомата.

Тех, кого внешний вид автомобиля оставил равнодушным, просят проследовать в салон. Здесь водителя, привыкшего к типичным тойотовским интерьерам, ожидает откровение: вместо привычно оформленной передней панели предшественника — прихотливость и изящество архитектуры центральной консоли, которая сливается с тоннелем. Оснащение? Загибайте пальцы — новая мультимедийная система Toyota Entune 3.0, проекционный дисплей, акустика JBL, набор средств активной безопасности Toyota Safety Sense P (TSS-P), который является стандартным оборудованием и включает в себя такие ассистенты, как активный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, функция обнаружения пешеходов и мониторинг слепых зон. Кроме того, есть десять подушек безопасности и камера заднего вида. Camry выйдет в комплектациях LE, XLE, SE и XSE. При этом последние две — спортивного формата, отличающиеся видоизмененными бамперами, маленьким спойлером на крышке багажника и 19-дюймовыми колесными дисками.Американские продажи новой Camry начнутся в конце лета.

Свежий седан — не первая тойотовская новинка в этом году. На выставке CES компания представила беспилотник Concept-i.

компания представила беспилотник Интересно, что на прошлогодней CES Toyota показала концепцию трехмерных дорожных карт высокого разрешения, основанную на принципах работы искусственной нейросети.

Фото: Toyota