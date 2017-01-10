Угол зрения: концептуальный кроссовер Audi Q8 поведал о товарной модели

Audi Q7 будет пребывать в статусе топового ингольштадтского паркетника до 2018 года, после чего на трон взгромоздится имиджевая «восьмерка». Какой она будет? Ответ знает одноименный концепткар, представленный в Детройте.

Команда дизайнеров под началом Марка Лихте не могла позволить себе пойти тропой BMW и Mercedes-Benz. Никакой cкругленной крыши и торчащего багажника! Вместо приевшихся силуэтов — не менее традиционные очертания с заваленными задними стойками. Но как же заметно концепт отличается от современного Q7, который получил немало оплеух за свой внешний вид! Жадно разверзшаяся пасть радиаторной решетки с вертикальным «частоколом», 23-дюймовые колеса, сквозь которые виднеются керамические тормозные диски диаметром 20 дюймов… Воплощенная техноагрессия! Начинка Q8, можно сказать, серийная. Шоу-кар построен на модульном шасси MLB Evo с продольной компоновкой силового агрегата и пневматическими упругими элементами в подвеске. Plug-in гибридная силовая установка объединяет бензиновый наддувный мотор V6 объемом 3,0 л (333 л.с. и 500 Нм), 100-киловаттный электромотор (330 Нм), интегрированный в 8-ступенчатый автомат, и литий-ионную батарею емкостью 17,9 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге в пределах 60 км. Совокупная отдача — 449 л.с. и 700 Нм. Максимальный радиус действия кроссовера, согласно заводским данным, равен тысяче километров. «Дальнобойщик-стиляга» набирает сотню за 5,4 с и способен поддерживать 250 км/ч на автобане.

Салон вмещает четырех человек, объем багажника равен 630 л — на 140 л меньше, чем у Q7. Зато внутренний простор для пассажиров наверняка достаточный, ведь автомобиль длиной 5,02 м с трехметровой колесной базой (расстояние между осями то же, что у соплатформенного Q7 и Bentley Bentayga) априори не будет тесным. Самое захватывающее внутри — это, конечно, не сантиметры «воздуха», а оформление передней панели. Царство сенсорных дисплеев, «свежая» и смелая архитектура торпедо, знакомого по концептам prologue! Очевидно, это великолепие в том или другом виде получит новый седан A8, товарный Q8, а следом за ними и другие Audi.

В прошлом году с портивное подразделение quattro GmbH переименова ли: отныне оно называется Audi Sport GmbH

С кандал вокруг Volkswagen Group получил дальнейшее развитие: выяснилось, что на Audi устанавливались автоматические коробки передач с мошенническим алгоритмом работы.

Фото: Audi