Домохозяйки аплодируют: Honda представила новый минивэн Odyssey

В рамках NAIAS хондовцы сорвали покрывало с Odyssey пятого поколения для североамериканского рынка — более мощного, легкого и отлично оснащенного.

Каков новый Odyssey? Прежде всего, красивый. Модели прошлых генераций старались казаться изящными, и на фоне того же Nissan Quest им это удавалось. Экстерьер для минивэна — дело третье, но один только внешний вид наверняка привлечет к Odyssey новых клиентов. Перед «парящими» задними стойками и боковинами, на которых, словно оставила росчерк морская волна, снимут шляпу даже равнодушные. К слову, симпатичная модель прошлого поколения продавалась довольно неплохо и по результатам неполного 2016 года занимает она третье место после Dodge Grand Caravan и Toyota Sienna.

Автомобиль базируется на новом шасси и, как нынче водится, «похудел». Снижение массы не назвать феноменальным, ибо инженеры скостили порядка 43 кг благодаря применению сверхвысокопрочной стали, алюминия и магния в силовой структуре. Ездовые манеры «семьянина» и комфорт стали лучше — жесткость кузова на кручение выросла на 44%, применен более «острый» рулевой механизм с электроусилителем и пересмотренная, более компактная задняя подвеска, а шумоизоляция эффективнее отсекает разные шумы от внутреннего пространства. Минивэнам, рожденным в Новом Свете, пока неведом даунсайзинг. В частности, Odyssey оснащен 3,5-литровым атмосферным V6 мощностью 280 л.с. с непосредственным впрыском топлива, системой деактивации части цилиндров на малых нагрузках (Variable Cylinder Management). Коробка передач — девятиступенчатый автомат для базовой версии. Более продвинутым исполнениям уготован совершенно новый для сегмента десятиступенчатый агрегат.

В арсенале Honda имеется масса решений, облегчающих жизнь целевой аудитории. К примеру, новые кресла второго ряда Magic Slide позволяют компоновать внутреннее пространство по своему вкусу. Стандартное оснащение включает в себя светодиодную головную оптику, вентилируемые сиденья водителя и пассажира, трехзонный климат-контроль, а также комплекс систем активной безопасности.

На выставке потребительской электронике CES хондовцы представили концепт-кар NeuV с искусственны м разу мом под названием HANA (Honda Automated Network Assistant), который способен отслеживать настроение водителя.

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе, состоявшемся в конце прошлого года, компания Honda показала паркетник CR-V нового поколения.

Фото: Honda