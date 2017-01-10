Рябь в глазах: Porsche 911 GTS надел «кислородную маску»

Нонконформистская модификация GTS до недавних пор хранила верность «атмосферной» философии, но к Детройтскому автосалону спорткар претерпел серьезные изменения.

Компания Porsche делает все возможное, чтобы клиенты не уходили из ее автосалонов на своих двоих. «Суперкар 911 Turbo/Turbo S чересчур крут и слишком дорог, а 911 GT3/GT3 RS вам и вовсе ни к чему? Тогда возьмите Carrera. Что значит какую? Ту, что душа пожелает!» Линейка спорткаров, конечно же, поражает воображение и, что немаловажно, до недавних пор покупателям были доступны не только наддувные модификации (а Carrera, напомним, перешли на 3,0-литровый агрегат с двумя «улитками»), но и машины с атмосферниками.Теперь, увы, семейство 911 GTS пошло на поводу у трендов и сменило 3,8-литровый безнаддувный агрегат на «турбошестерку». Выдает она 450 л.с. — на 30 л.с. больше, чем у Carrera S, и на два десятка «лошадей», нежели у прошлой GTS. Маловато? Зато преимущество в запасе тяги куда очевиднее — 550 Нм в диапазоне 2150–5000 об/мин это вам не 440 Нм у дореформенного скорохода. Мотор агрегатируется с 7-ступенчатой механикой или опциональным преселективным роботом PDK с двумя сцеплениями.

Динамика представителей обновленной линейки — а это Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Carrera GTS Cabrio, Carrera 4 GTS Cabrio и Targa 4 GTS — находится в пределах 3,6–4,3 с в зависимости от версии. Лидером по максимальной скорости является заднеприводный вариант с механической коробкой передач, выжимающий до 312 км/ч. Интересная особенность даже моноприводных «джи-ти-эсов» заключается в том, что они базируются на более широком кузове полноприводников: в «плечах» у них 1852 мм против 1808 мм у «обычной» Carrera с задними ведущими колесами.Рублевые цены уже озвучены. Стоимость наиболее доступной Carrera GTS стартует от 7 739 000 руб. Самым весомым базовым ценником может похвастаться Carrera 4 GTS Cabriolet и «полнокопытная» Targa: без 8 827 000 рублей не подступиться.

Компания Audi будет заимствовать поршевские технологии Porsche. Так , флагманскую модель A9, вероятно, разработают на платформе MSB . Кроме того, ингольштадтские модели получат двигатели V6 и V8 от Porsche.

Весной на Женевском мотор-шоу компания представит модификацию Panamera с кузовом универсал по мотивам концепткара Sport Turismo.

Фото: Porsche