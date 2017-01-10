Минтранс готовит ужесточение штрафов для нарушителей системы «Платон»

Предлагается за неоплату проезда штрафовать не один раз в сутки, как это происходит сейчас, а столько раз, сколько фуре встретится камер фиксации. Кроме того, предлагается отказаться от 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок, если нарушение зафиксировано не камерами, а инспектором Ространснадзора.

Минтранс по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича готовит поправки в КоАП, согласно которым собственник большегруза будет получать столько штрафов, сколько по дороге грузовику встретится камер, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас, согласно ст. 12.21.3 КоАП, штраф за неоплату проезда по федеральной дороге выписывается один раз в сутки в размере 5 тыс. рублей. Если нарушение совершено повторно в течение года, штраф вырастает до 10 тыс. рублей. Второе нововведение касается фиксации нарушения инспектором Ространснадзора, а не камерой. В этом случае предлагается лишить владельца большегруза возможности уплатить штраф с 50-процентной скидкой в 20-дневный срок. В этом случае предлагается взимать полностью всю сумму штрафа. Минтранс планирует функцию взимания штрафов передать от ГИБДД Ространснадзору.

На деятельность транспортных компаний, весь автопарк которых зарегистрирован в системе «Платон» и которые своевременно оплачивают проезд по федеральным трассам, эти нововведения никак не повлияют, считает генеральный директор «Авто-ПЭК» — транспортного парка логистической компании «ПЭК» Дмитрий Иевлев.

Для повышения эффективности системы сбора нужно не ужесточать штрафные санкции, а усиливать контроль за деятельностью транспортных компаний, полагает Александр Павлов, директор по операциям FM Logistic. Необходимо выводить «серый» сегмент в «белую» зону — сравнивать фактический объем бизнеса перевозчиков с объемом уплачиваемых ими платежей в системе «Платон», с закупками топлива, запчастей и оплатой труда водителей, и, конечно же, с учетом географии их работы. Нужно жестче контролировать наличие и постоянную работоспособность транспондеров, добившись того, чтобы ими было оборудовано каждое ТС. Следует также навести порядок в регистрации транспортных средств, они обязательно должны быть привязаны к какому-то юридическому лицу, а также ужесточить контроль за ликвидацией, слиянием, поглощением компаний. Возможно, для полноценного эффективного контроля необходимо ввести лицензирование транспортной и экспедиторской деятельности. Лишь ужесточение штрафов, полагает он, ни к чему не приведет, недобросовестные компании как сейчас избегают оплаты проезда, также будут избегать и уплаты штрафов. Пострадать могут как раз добросовестные компании, которые исправно оплачивают проезд в системе «Платон», но по какой-то случайности сейчас получают редкие штрафы.

Сегодня на федеральных дорогах работают 194 стационарные рамки контроля оплаты проезда, оборудованных видеокамерами, их число к лету планируют увеличить на 287 устройств. Также по дорогам страны курсируют 100 автомобилей с мобильными камерами.

Фото: Александр Тарасенков/ТАСС