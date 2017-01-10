Заводы Ford Sollers перешли на пятидневку

После завершения зимних каникул заводы компании начинают работу по расширенному производственному графику. Завод двигателей запустил производство уже в понедельник 9 января, в Набережных Челнах и во Всеволожске производство заработает с 12 января, в Елабуге — с 16 января.

Производственные площадки во Всеволожске, Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге с начала года начнут работу по расширенному производственному графику — 5 дней в неделю. Ранее они работали 4 дня в неделю. Еще не все предприятия вышли из отпуска. Так, производство на двигателестроительном заводе Ford Sollers стартовало 9 января, завод в Набережных Челнах и во Всеволожске начнет работу 12 января, завод в Елабуге — 16 января. В компании Ford Sollers отмечают, что решение о переходе на полную рабочую неделю вызвано «признаками стабилизации спроса».

Завод компании во Всеволожске выпускает две модели по технологии полного цикла: Ford Focus в трех вариантах кузова — седан, хэтчбек и универсал, и Ford Mondeo.

В Набережных Челнах производят две модели — Ford Fiesta и Ford EcoSport, а в Елабуге — Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit.

Три модели Ford российского производства оснащаются бензиновым двигателем 1,6 л Duratec мощностью 85, 105 и 125 л.с., который выпускают на заводе двигателей Ford Sollers в Елабуге. Это модели Ford Fiesta в версиях седан и хэтчбек и субкомпактный кроссовер Ford EcoSport, производство которых налажено в Татарстане, и Ford Focus, производящийся на заводе во Всеволожске. Доля локализации автомобилей Ford в России превышает 50%.

Все модели, произведенные в нашей стране, поставляются также на экспорт в Армению и Белоруссию.

В декабре Ford Sollers начал серийное производство по технологии полного цикла рестайлингового кроссовера Kuga. Автомобиль оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Также в конце прошлого года были возобновлены поставки в Россию коммерческих фургонов Ford Transit Custom и Tourneo Custom. Из-за кризиса сборка и продажи в России этих автомобилей были приостановлены, но теперь их вернули на рынок, правда, турецкой сборки.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС