Из ближайшего будущего: Nissan Vmotion 2.0 все сделает сам

Детройтский шоу-кар, здорово смахивающий на седан Maxima, не стремится покорить мощностью и динамикой. Его задачи несколько другие.

Экспериментальный седан Nissan Vmotion 2.0, показанный в рамках NAIAS 2017, представляет собой достаточно смелый и даже захватывающий взгляд на перспективные модели компании следующих генераций, развивая фирменную стилистику с V-образным оформлением передка, которое постепенно становится ниссановской визитной карточкой. Но ближе всего к шоу-кару, как нам кажется, именно Maxima следующего поколения.

В серебристом цвете, подчеркивающем граненые боковины и сложную пластику «лица», автомобиль эффектен, хотя стилистика — не единственное и не главное его достоинство. Как мы помним, уже в нынешнем году ниссановцы наделят кроссовер Qashqai британской сборки беспилотными технологиями, а именно системой Piloted Drive 1.0. Концепт же делает большой шаг по направлению к «самостоятельности»: в его арсенал включена ассистирующая технология ProPilot, которая следит за обстановкой и ведет автомобиль не только по шоссе и сквозь пробки, но также по городским улицам и даже позволяет проезжать перекрестки в беспилотном режиме. Напомним, что Qashqai пока умеет лишь «безопасно двигаться в режиме автоматического управления с заданными параметрами даже по оживленному шоссе».

Появление подобной полнофункциональной системы на серийных автомобилях не за горами — компания обещала предложить ее сразу на нескольких моделях к 2020 году.

В следующем год у Nissan представит нов ый среднеразме рный рамн ый вседорожник на платформ е пикапа Navara.

Ниссановцы с овместно с M itsubishi разрабатывают новое поколение бюджетных кроссоверов.

Фото: Nissan