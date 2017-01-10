Новый Infiniti QX50: в шаге от конвейера

Японский премиальный среднеразмерный кроссовер второго поколения дебютировал в Детройте в статусе концепта, но высокий уровень его проработки недвусмысленно указывает на скорое серийное воплощение. Под капотом — уникальный бензиновый двигатель с переменной степенью сжатия.

Показанный в США Infiniti QX50 внешне во многом напоминает осенний парижский концепт QX Sport Inspiration, однако салон у него совсем другой, вполне «земной», без свойственной шоу-карам эксцентричности — такой вполне может быть у серийной машины. Экстерьер тоже, можно сказать, готов к производству, даже «нормальные» зеркала заднего вида на месте — нужно лишь мысленно дорисовать на боковинах дверные ручки.

Относительно технической начинки пока много вопросов — известно лишь, что QX50 второго поколения будет оснащаться инновационным 4-цилиндровым бензиновым двигателем VC-Turbo с переменной степенью сжатия (меняется в диапазоне от 8:1 до 14:1), на разработку которого Nissan потратил более двадцати лет. Передовой агрегат обещает показать чудеса экономичности, при этом по своим тяговым возможностям будет превосходить нынешние моторы V6.

Судя по пропорциям машины, мотор установлен поперечно — стало быть, QX50 сменил компоновку. Утратил ли в связи с этим автомобиль драйверский азарт, пока сказать невозможно, но в салоне, очевидно, станет гораздо просторнее, чем в кроссовере первого поколения, даже удлиненном в ходе рестайлинга — на российский рынок такие автомобили вышли только в марте прошлого года.

До 2013 года Infiniti QX50 обозначался литерами EX, его производство началось в 2007 году. На ключевом для себя американском рынке немолодой кроссовер похвастать большими успехами не может: за первые 11 месяцев прошлого года дилеры реализовали всего 17 974 экземпляра QX50, тогда как Lexus NX привлек 47 509 покупателей, а Acura RDX разошлась тиражом 46 416 экземпляров. В общем, наследник среднеразмерному «ку-иксу» давно нужен и, скорее всего, товарная версия кроссовера второго поколения будет представлена до конца текущего года.

В марте 2016 года марка Infiniti представила рестайлинговый кроссовер QX70.

В конце лета прошлого года на российский рынок вышел обновленный семейный кроссовер Infiniti QX60.

Фото: Infiniti